Prunes à gogo : en Creuse, une saison exceptionnelle pour les tartes et confitures !

C'est le marathon des confitures en ce mois d'août en Creuse. Les arbres croulent sous les fruits, notamment les prunes ! Mirabelles, Reine Claude, quetsches : pour beaucoup de particuliers, la récolte est très belle... à tel point que certains chanceux ne savent plus quoi en faire. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes proposent aux inconnus de venir faire la cueillette chez eux ou vendent à petit prix leur récolte.

Le dindon, une prune creusoise

Laure, 33 ans, habite Guéret et elle distribue des prunes à ses collègues et son entourage. Elle possède une variété locale, le dindon : "J'ai récolté en une journée deux kilos. C'est énorme, il y en a beaucoup beaucoup, des mirabelles aussi." Les branches de l'arbre cassent tellement elles sont chargés. "Avec les prix qui augmentent, c'est sympa de faire ses tartes et ses confitures soi-même, en plus c'est bio, vive les prunes et vive la Creuse !"

Christian et Madeleine dénoyautent et congèlent leurs prunes pour l'hiver à Lavaveix-les-mines. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Dénoyauter, plaisir ou corvée ?

A Lavaveix-les-mines, Christian et Madeleine ont un verger bien fourni. Ils passent de longues heures dans la cuisine pour dénoyauter les mirabelles. "Je ne suis qu'un ouvrier, c'est une corvée", plaisante le "mari modèle" de Madeleine, qui vient de débuter la cueillette. "On a sept kilos sur la table, et encore vingt ou trente sur l'arbre. la récolte est exceptionnelle." Elle congèle les fruits dénoyautés et les ressort ensuite tout l'hiver pour faire des clafoutis à ses invités.

Pour Guy, qui habite à côté et a la main verte, c'est un plaisir : "J'ai environ cinquante kilos sur trois ou quatre arbres. C'est dame Nature qui commande. Je fais des bocaux ,des compotes, des confitures, et j'en mange !" Leur voisine Hélène se régale aussi de mirabelles et de quetsches : "En plus cette année les prunes ne sont pas véreuses, elles sont de bonne qualité." Cette année Christian et Madeleine ont donc des mirabelles et des Reine Claude, mais pas de cerise ni de myrtilles. En revanche leurs pommes commencent à bien mûrir.

Notre recette de flognarde aux mirabelles

Qui dit mirabelles dit clafoutis ! Ou plutôt flognarde, comme on dit dans le Limousin, puisque le clafoutis traditionnel ne sait qu'avec des cerises. Madeleine de Lavaveix-les-mines nous a livré ses secrets :