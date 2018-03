C'est un livre qui a déjà beaucoup fait parler avant même sa sortie. Lumière crue sur le PSG et son univers, sur ses failles et ses ambitions, il est signé d'un collectif de supporters. L'un de ses membres Alexandre Couppey est venu en parler jeudi sur France Bleu Paris.

Chacun se fera son avis sur ce livre que le collectif Paris United consacre au PSG, mais une chose est sûre : l'ouvrage de 473 pages est un phénomène (20.000 exemplaires pré-commandés, et 10.000 déjà en réimpression) et le regard qu'il porte sur le club et les médias qui le suivent est décapant. Au risque de blesser, de déstabiliser. Mais l'objectif est à l'opposé, est venu nous expliquer Alexandre Couppey, l'un des auteurs du livre, dans le studio de France Bleu Paris.

Un média "parisianiste"

Le but affiché de Paris United, c'est de "dresser un bilan au laser" du club et "de bousculer un petit peu l’ordre établi". "Nous, on considère que le contexte médiatique du PSG est trop nationalisé et pas assez parisianisé donc le but, à notre échelle évidemment, c’est de faire bouger les lignes." Paris United est un collectif de passionnés du Paris Saint Germain, très bien renseignés sur la vie du club. Début septembre 2017, attiré par toutes les infos qu'il a sorties sur les réseaux sociaux, un éditeur le contacte pour lui proposer de passer à l'écriture d'un livre.

Mais l'ouvrage sorti cette semaine ne se contente pas de raconter les coulisses du PSG. Si le quotidien du groupe est parfois épinglé (le vestiaire qui ressemblerait "à une aérogare" les soirs de match, la surconsommation de chicha chez bon nombre de joueurs), le livre jette aussi une lumière crue sur le traitement médiatique du club parisien. Paris United reproche à des journaux comme L'Equipe d'être dans l'opposition au PSG.

Le collectif milite donc pour la création un média partisan. "L’idée ce serait d’avoir un média parisianiste qui permettrait de valoriser, d’institutionnaliser le PSG. Le problème du PSG, c’est que les stars de son effectif sont un peu trop dans un confort et un média partisan, son rôle, c’est aussi d’amener une certaine exigence qui manque au PSG".

Le PSG : "une anomalie"

Cette exigence l'amène aussi jeter un coup de projecteur sur les zones d'ombres et les failles du PSG. "Nous on travaille sur un bilan donc c’est un petit peu comme à l’école, il y a forcément du positif, il y a forcément du négatif. Si on avait voulu faire du buzz, on aurait fait un livre qui serait totalement différent. Les "ragots" qui sortent dans les bonnes feuilles représentent 10 pages sur 480. On a essayé d’être crédible, honnête et avec surtout l’idée que le PSG avance".

Et pour les auteurs, Paris n'a d'autre choix que d'ouvrir sa propre piste. "Le club est une anomalie car le PSG essaye de renverser l‘histoire de la Ligue 1 et c’est aussi quelque part un peu un naufragé dans l’entre-deux monde. L’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne dominent totalement le foot européen actuel et le PSG est le seul club européen, à part ces quatre grands pays, qui peut remporter la Ligue des Champions donc cela fait du PSG une anomalie."

"Une baleine dans une baignoire"

Le PSG est sur-dimensionné pour la France mais pas sous-dimensionné pour l’Europe, affirme Alexandre Coupey. "Il y a certaines erreurs faites par le club et c’est pour ça qu’on essaye de mettre en lumière ces dysfonctionnements. Que le PSG soit sur-dimensionné pour le marché français oui. C’est un petit peu une baleine dans une baignoire et ça pose un certain nombre de problèmes malheureusement".

Paris United cite Unai Emery : "gagner, c'est un voyage", aime dire l'entraîneur parisien. Ecrit à l'encre corrosive, le livre aide à comprendre pourquoi pour Paris qui rêve de soulever la Ligue des Champions, ce voyage est loin d'être terminé. Mais "il ne faut pas perdre espoir" dit Alexandre Couppey.