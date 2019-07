PSG : un nouveau gardien arrive dans le club de la capitale

Le PSG signe un jeune gardien d'origine polonaise est arrivé libre de Chelsea et signe pour deux ans au club.

Paris, France

La hiérarchie dans les buts de la capitale est encore loin d'être établie et le PSG chercherait toujours à enrôler un grand portier mais le club peut compter sur une nouvelle recrue. Le jeune gardien polonais de 19 ans, Marcin Bulka , s'est engagé pour deux ans avec les rouges et bleus. Il devrait être le troisième choix de Thomas Tuchel.

Formation peaufinée à Chelsea

L'athlète d'1,99m est arrivé libre en provenance de Chelsea où il a évolué dans les équipes de jeunes. Marcin Bulka a remporté deux titres de champion d'Angleterre avec les U18 et a participé à quatre matchs de Youth League en U19.

"Je suis très heureux et honoré de rejoindre aujourd’hui le Paris Saint-Germain", s’est réjoui Marcin Bulka après la signature de son contrat. "Ce club est non seulement une grande référence française et européenne, mais il est aussi réputé pour avoir permis ces dernières années à de nombreux jeunes joueurs d’exprimer leur potentiel. Je suis même impatient d’être à la reprise de l’entraînement lundi prochain !"