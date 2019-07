PSG : une reprise sans Neymar

Île-de-France, France

Le rendez-vous était bien matinal pour les joueurs du PSG convoqué à la reprise de l'entrainement ce lundi. Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand est arrivé vers 8H30 au volant de son 4X4. La grille du Camps des Loges (Yvelines) s'est ouverte et refermée aussitôt, séance fermée à la presse mais aussi au public. Neymar figure dans la liste des nombreux absents.

La star restée au Brésil pour suivre la finale de la Copa America

L'attaquant Brésilien pouvait difficilement se trouver en France alors qu'il assistait dimanche soir au sacre du Brésil en Copa America. Blessée, la star n'a pas participé au triomphe du Brésil avec ses coéquipiers Marquinhos et Thiago Silva. Le joueur le plus cher de l'histoire du club est attendu dans les prochains jours pour retrouver les Rouge et Bleu.

On ne sait pas en revanche s'il rentrera directement à Paris sans faire un tour par d'autres destinations. L'émission de télé catalane, La Porteria indique que le maître à jouer pourrait passer par Barcelone. Une information qui renforce le flou autour d'un éventuel transfert de la pépite brésilienne.

Kylian Mbappé bien présent pour la rentrée

Si certains joueurs ont fait leur reprise au Camp des Loges, d'autres avaient rendez-vous à l'hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine pour des tests physiques. C'est le cas pour le numéro 7 parisien, Kylian Mbappé est arrivé en fin de matinée. Il a notamment rejoint le gardien Kévin Trapp qui fête son anniversaire ce lundi avec des électrodes posées un peu partout sur le torse.