Public plus jeune et de proximité, quel est le profil des visiteurs du Centre Pompidou-Metz ?

Le Centre Pompidou-Metz vient de battre un nouveau record. En treize ans d'existence, il a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs. À l'occasion de cette annonce, le musée a partagé une étude sur la composition de son public, mardi 13 juin. Un sondage réalisé par l'institut GECE auprès de 1.900 visiteurs, entre les mois d'août et de décembre 2022. Et les résultats vont à l'encontre de certains clichés.

D'abord sur l'âge moyen des visiteurs : depuis 2018, il a baissé de dix ans, passant de 47 ans à 37 ans en 2022. Un tiers des visiteurs du Centre Pompidou-Metz a même moins de 25 ans. Le musée met d'ailleurs en avant des expositions tournées vers un public plus jeune, comme "Worldbuilding, jeux vidéo et art à l'ère digitale", à l'affiche jusqu'au 15 janvier 2024.

Un tiers des visiteurs français habite autour de Metz

En 2022, les touristes étrangers ont aussi fait leur retour après la crise du Covid-19 . 19% des visiteurs viennent d'un autre pays, la plupart d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Ce chiffre était tombé à 8% pendant la crise sanitaire. Et parmi les Français, les Mosellans privilégient cette culture de proximité : un tiers du public français habite dans la métropole de Metz, 58% réside dans le département.

Et alors qu'on entend souvent que les musées, et l'art contemporain en général, sont réservés à un public de cadres, le Centre Pompidou-Metz se targue d'accueillir 30% d'employés et d'ouvriers, et 45% de publics non-cadres. Le musée messin séduit aussi toujours plus de primo-visiteurs. En 2022, près d'un visiteur sur deux le découvrait pour la première fois.