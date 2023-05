Puccini, Beethoven, Wenders et "gilets vibrants" au menu de la nouvelle saison de l'Opéra de Dijon

Le directeur de l'Opéra de Dijon, Dominique Pitoiset, relira Tosca, opéra mélodramatique de Puccini, sous l'angle politique lors de la nouvelle saison 2023-24 dédiée "aux peuples qui résistent", en particulier ukrainien.

Dans une nouvelle production de Tosca par l'Opéra de Dijon (12-18 mai 2024), sous la direction musicale de Debora Waldman, Dominique Pitoiset "interroge l'omniprésence des régimes totalitaires" et "questionne la place des artistes face à un pouvoir arbitraire", selon la présentation de la nouvelle saison, diffusée ce lundi 2 mai.

Dominique Pitoiset, ancien directeur du Théâtre Dijon-Bourgogne, mettra par ailleurs en espace une version scénique d'Hänsel et Gretel du compositeur allemand Engelbert Humperdinck, créé en 1893, dans une nouvelle production (22 novembre 2023). Le célèbre conte des frères Grimm, illustré en direct par Lorenzo Mattotti, s'échappe de l'esthétique du conte pour "trouver une force expressionniste nouvelle".

Dans une autre nouvelle production, la chorégraphe allemande Sasha Waltz mettra en scène La Passion selon Saint Jean de Bach (30 et 31 mars 2024) pour les 300 ans de ce monument de la musique occidentale. Sous la direction musicale de Leonardo García Alarcón, Sasha Waltz, connue pour ses choix esthétiques radicaux, "se saisit de cette musique hors du commun où la ferveur la plus inspirée s'accorde avec une théâtralité exceptionnelle".

Beethoven et Wim Wenders

Trois autres opéras seront montés: un Turandot de Puccini, transposé par Emmanuelle Bastet dans une Chine contemporaine (31-01 au 4-02); un Fidelio de Beethoven, réalisé par Cyril Teste dans des prisons américaines (8 au 12-11) et une adaptation des Ailes du désir de Wim Wenders (10 et 11 janvier), "mêlant marionnettes et musique électronique", par le metteur en scène français de théâtre associant des marionnettes Johanny Bert.

Hommage à l'Ukraine et "gilets vibrants"

Le volet concerts mettra à l'honneur l'Ukraine, avec le groupe musical de Kiev, entré en résistance, DakhaBrakha ("donner / prendre" en vieil ukrainien), le 28 septembre.

La danse ira d'Angelin Preljocaj (24 mai 2024) à Étienne Rochefort dans Bugging (3 avril), avec gilets vibrants fournis, en passant par une chorégraphie par Blanca Li du chef d'oeuvre de la musique baroque, Didon et Énée, d'Henry Purcell (7 juin 2024).

Le cirque revisitera Roméo et Juliette (3 octobre) avec le collectif de créateurs québécois "Les 7 Doigts de la main" qui en proposeront une version en forme de match.

