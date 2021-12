Puy-de-Dôme : 100 ans que la Banque de France fabrique des billets à Chamalières et Vic-le-Comte

L'imprimerie de la Banque de France à Chamalières à 100 ans ! 100 ans que derrière ces hauts murs de briques, on imprime des billets sur ce papier si spécifique fabriqué à la papeterie de Vic-le-Comte. Une histoire industrielle qui se mêle à la grande Histoire et retracée dans une exposition.

Pour fêter les 100 ans de l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, une exposition retrace cette histoire industrielle qui se mêle à la grande Histoire. Au milieu de la salle de l'Espace Simone Veil à Chamalières trône une énorme bobine de papier fiduciaire, de celles qu'on fabrique à la papeterie, des bobines de 6.000 feuilles qui alimentent les machines d'impression.

Une bobine de papier fiduciaire comme il s'en fabrique à la papeterie de Vic-le-comte. © Radio France - Juliette Micheneau

L'exposition, tirée du livre de Jean-Claude Camus, "La Fabrication des billets à Chamalières et Vic-le-Comte, cent ans d'histoire industrielle", édité chez Flammarion, montre en effet à quel point cette histoire de la fabrication des billets dans le Puy-de-Dôme se mêle à la grande Histoire comme pour ce superbe billet de 500 francs, créé en 1939 et baptisé "La Paix", dans un ultime espoir.

Billet de 500 francs créé en 1939 et mis en circulation de 1941 à 1945, baptisé "La Paix". © Radio France - Juliette Micheneau

Tout démarre à l'aube de la première Guerre Mondiale, inquiets, les Français planquent les pièces du quotidien, en or, au lieu de les utiliser. La Banque de France va donc produire des petites coupures. Entre 1914 et 1918, le nombre de billets en circulation est multiplié par treize. Il faut industrialiser la production et par sécurité, loin de Paris. L'Auvergne séduit car à la croisée de deux lignes de train, Bordeaux-Lyon et Paris-Béziers. "Il y a donc déjà un bassin d'emploi", détaille Jean-Claude Camus, "et donc on se met au milieu des usines à Chamalières, il y a déjà Bergougnan, Ollier, Conchon-Quinette, Torrilhon, le fabriquant de pneus... donc il y a une main d'œuvre, ce qui va rendre service à la Banque de France pour produire très rapidement." Vous trouverez d'ailleurs dans l'exposition une galerie de portraits de ces premiers employés. Ils sont aujourd'hui 700 à Chamalières, 300 à Vic-le-Comte.

Produire plus, même sous l'occupation

La surface des sites puydômois augmente au fil des photos et des années. Même sous l'Occupation, la Banque de France met les bouchées doubles. "Elle doit produire énormément de billets pour le compte de l'Etat Français qui doit payer à l'Allemagne 400 millions de francs par jour pour les frais d'occupation, c'est à peu près 160 millions d'euros par jour." Et puis la Banque de France veut absolument préparer de nouveaux billets pour la Libération. Mais les Allemands mettront la main dessus et les billets d'après-guerre seront d'abord imprimés aux Etats-Unis et en Angleterre.

Vous lirez aussi, au fil de votre visite, des anecdotes comme celle-ci datant de la libération de Clermont-Ferrand et que l'occupant échoue à emmener avec lui une partie de l'outil de production des billets.

Jean-Claude Camus, auteur de l'exposition "La fabrication des billets à Chamalières et Vic-le-Comte, cent ans d'histoire industrielle". Copier

Une modernisation constante

100 ans d'histoire industrielle, c'est aussi la modernisation de l'impression qui passe de la typographie à l'offset, en témoigne le plus clermontois des billets présenté dans cette exposition, le 500 francs représentant Blaise Pascal sur fond de Puy-de-Dôme et de cathédrale de Clermont-Ferrand.

Le fameux "500 francs Pascal". © Maxppp - Hervé KIELWASSER

Une modernisation forcée aussi par les avancées technologiques du milieu des années 80 avec "les photocopieurs couleurs et les scanners", rappelle Jean-Claude Camus, "on va donner à tout un chacun la possibilité de reproduire finement des images et il faut absolument moderniser le billet en ajoutant des signes de sécurité, c'est à dire des impressions ou des surfaces à couleurs changeantes." Une révolution, comme l'arrivée de la monnaie unique, l'euro en 2002.

Aujourd'hui 2,5 milliards de billets sont fabriqués chaque année à Chamalières. Une imprimerie qui pourrait déménager sur le site de Vic-le-Comte, décision qui sera tranchée mi-2022.

Pratiques : exposition "La Fabrication des billets à Chamalières et Vic-le-Comte, cent ans d'histoire industrielle" jusqu'au 22 décembre Espace Simone Veil, 1, avenue de Fontmaure à Chamalières. De 10h à 12h et de 14h à 18h.