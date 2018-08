Puy-de-Dôme, France

L'antenne se pose là, au sommet du Puy-de-Dôme. Et elle attire, bien entendu, les touristes qui fréquentent la région. Ils ne sont pas les seuls. De petits explorateurs, armés d'un carnet et d'un crayon à papier partent à la découverte des secrets du sommet de ce Puy. Ils sont guidés par Amélie Aribart, et ils peuvent admirer le site en sept thématiques différentes comme la mythologie, la faune et la flore ou encore la volcanologie. "Le but c'est qu'ils apprennent des choses de manière ludique. À chaque borne, je leur donne une explication, puis ils font un jeu comme un labyrinthe pour comprendre certaines choses."

Apprendre en s'amusant

Pendant les visites, les enfants sont très attentifs. Certains lèvent le doigt pour poser une question à Amélie. Émile est venu avec son petit frère de huit ans et ses grands-parents. Il adore les volcans et il a appris quelque chose : "Je savais qu'il y avait les volcans cônes, mais aussi des volcans où de la lave rentre avec de l'eau et ça peut faire exploser le sol."

Les petits explorateurs doivent répondre à des questions dans un carnet. © Radio France - Bastien Bougeard

Il n'y a pas que les petits qui s'instruisent. Élodie accompagne sa fille de sept ans. "Elle se pose des question sur l'antenne au sommet du Puy-de-Dôme. Normalement _elle a eu des réponses à ses interrogations_. Mais j'en profite aussi pour m'instruire. Ça nous fait du bien aussi." Au total le parcours dure un peu plus d'une heure. Et à la fin le sommet du Puy-de-Dôme n'a plus de secret pour ces petits explorateurs.