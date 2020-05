Puy-de-Dôme : le parc Vulcania compte rouvrir ses portes le 1er juillet

Tous les parcs d'attractions et de loisirs sont dans les starting-blocks. La levée des mesures sanitaires est attendue avec impatience sur les sites attirant du public "de masse" encore fermés à ce jour. Mais les professionnels entrevoient peut-être le bout du tunnel. Si l'épidémie ne connait pas de seconde vague dans les prochaines semaines et que les autorités compétentes donnent leur accord, Vulcania a prévu de rouvrir ses portes le 1er juillet prochain.

Le parc d’exploration des volcans et de la planète Terre devrait donc lancer sa saison 2020 avec plus de trois mois de retard. Mais une réouverture, même tardive, était économiquement et socialement cruciale. Si tout va bien, les premiers visiteurs sont donc attendus début juillet. Vulcania promet de belles nouveautés et de nombreuses surprises sur les 57 hectares du parc puydômois. Au total, quatre nouveautés, dont deux sur le thème des dragons, seront à découvrir jusqu’au 1er novembre prochain.

La Forêt des Dragons

Un parcours en extérieur sur lequel les visiteurs rencontreront de multiples dragons tout en découvrant différentes légendes qui relient ces créatures imaginaires aux phénomènes naturels.

Dragon Ride 2

Un voyage immersif dans le monde fantastique des dragons dans lequel les aventuriers les plus intrépides devront aider Henri de Dragoniac, explorateur et imminent cryptozoologue, à réussir sa mission.

Mission Vulcania – Opération Sauvetage

Les spectateurs accompagneront Matt l’Explorateur et le Professeur Yapadrisk à la recherche de Pitoufeu dans diverses régions du monde. Film d’animation en 3D sur l’un des plus grands écrans d’Europe avec les voix d’Aldebert, Ours et Elodie Frégé.

Le jeu Quel héros êtes-vous ?

Ce jeu sur mobile permettra aux visiteurs de découvrir s’ils sont plutôt scientifiques prêts à étancher leur soif de connaissances comme le Professeur Yapadrisk ou explorateur comme Matt, prêts à vivre des émotions fortes. L’ouverture en juillet permettra de profiter de la situation exceptionnelle du parc au cœur des volcans d’Auvergne en découvrant les nombreux spectacles en plein air proposés tout l’été et les animations extérieures, ou tout simplement en savourant un pique-nique ou une promenade dans un cadre unique au monde.

Achat de billets en amont

Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, Vulcania a mis en place un dispositif permettant de passer une journée sans stress et en toute sécurité. L’une des mesures sera notamment la limitation quotidienne du nombre de visiteurs. Pour ce faire, les billets devront être achetés en amont de la visite, sur le site www.vulcania.com ou auprès des partenaires du parc. Les autres détails et modalités pratiques liés à la visite seront communiqués dans les jours précédents l’ouverture.