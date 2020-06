Puy-de-Dôme : la préfète donne le ton pour la fête de la musique

Les concerts en intérieur seront possibles dans des lieux autorisés à accueillir du public. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur le domaine public, tout comme les concerts spontanés.

La 39e édition de la Fête de la Musique, événement populaire par essence, ne pourra évidemment pas se dérouler ce dimanche 21 juin dans les conditions habituelles. Le Ministère de la Culture a précisé les règles à suivre pour respecter les normes sanitaires en vigueur. La préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, en appelle "au bon sens et au civisme de chacun pour limiter les rassemblements, respecter les gestes barrières et la distanciation physique et ainsi protéger tous les participants à cette édition 2020 de la Fête de la Musique".

➡️ Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public (bars, salles de concerts, etc.) dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques dans des lieux permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité.

➡️ Les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés. Néanmoins, pour les communes où les maires souhaiteraient organiser des événements sur la voie publique, des demandes d’autorisations préalables peuvent être déposées en préfecture.

Pour information : des solutions alternatives sont mises par le Ministère de la Culture pour profiter de la fête autrement.

Clermont en sourdine

Compte tenu de ces contraintes, la Ville de Clermont-Ferrand n’organisera aucune manifestation. Il n'y aura ni matériels (podiums) mis à disposition, ni programmation d'artistes cette année. Les musiciens et chanteurs pourront se produire, mais dans le respect des règles sanitaires.

La municipalité a autorisé l’extension de terrasses, où des scènes musicales sont possibles, avec un volume sonore modéré, de 15 heures à 23 heures. Aucun matériel de distribution d’alcool n’est autorisé sur le domaine public. Consolation, aucun arrêté de restriction de circulation ne sera pris.