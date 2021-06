Puy-de-Dôme : le musée de Gergovie rouvre avec un Vercingétorix inattendu

Le plateau de Gergovie retrouve son MAB ce week-end. Le Musée Archéologique de la Bataille reprend du service après six mois de confinement. Il était temps ! A l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le site a particulièrement soigné le programme. Des animations sont prévues sur le plateau, mais aussi à Corent, et à Gondole. Vercingétorix est là également. Une exposition sur le tombeur de César déconstruit une image fantasmée au fil des siècles. Le héros arverne ne portait ni moustache, ni cheveux longs, qu'on se le dise !

L'archéologie sur un plateau

"Tous à table" : une animation dédiée à l'actualité des fouilles archéologiques sur le plateau de Gergovie. Le public a rendez-vous avec un médiateur pour une mini-conférence autour de la table numérique.

Une place de 120 mètres de long sur 25 mètres de large a été découverte au cœur de la ville gauloise de Gergovie. © Radio France - Juliette Micheneau

"Costume et parure à la mode gauloise" : un atelier qui permet de découvrir comment s'habillaient les Gaulois. Ils étaient bien plus raffinés qu'on ne l'imagine !

"Embarquez dans l'Archéobus" : la navette sillonne le territoire arverne jusqu'à l'oppidum de Corent, en passant par les camps de César et Gondole.

Découverte géologique du plateau, et du site de l'UNESCO : des visites en partenariat avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Le plateau de Gergovie et sa vue imprenable sur le Puy-de-Dôme © Radio France - Dominique Manent

"Vercingétorix, un héros, cent visages ?"

Clou de cette "rentrée" du MAB, une exposition qui tente de donner un visage au héros de Gergovie. Au fil du temps, l'image de Vercingétorix a été récupérée, caricaturée. A Alésia, par exemple, sa statue a les traits de Napoléon 3.

Oubliez la moustache, oubliez les cheveux longs flottant sur les épaules, oubliez le casque ailé ! Vercingétorix n'avait rien à voir avec la statue de Bartoldi qui trône sur la place de Jaude.

Vercingétorix serait l'un des personnages de ce parc à thème auvergnat. © Radio France - Emmanuel Moreau

Une pièce de monnaie en or le représente glabre et les cheveux courts et bouclés. Bien avant l'arrivée des Romains, l'aristocratie gauloise avait adopté leur mode. Quant aux vêtements et aux armes du jeune chef arverne, ils étaient probablement soignés et de qualité. Vercingétorix est issu d'une famille de la haute aristocratie.

Cette exposition temporaire est visible au MAB tout l'été, et jusqu'au 2 janvier 2022.

En raison du contexte sanitaire, les consignes sont strictes : réservations obligatoires pour toutes les visites et animations. www.musee-gergovie.fr