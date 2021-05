Puy-de-Dôme : à l'assaut de la forteresse de Murol à partir du 19 mai !

Encore une bonne nouvelle sur le front du déconfinement. Le château de Murol va rouvrir le 19 mai prochain. Les personnages emblématiques du site seront là et les enfants profiteront de nouvelles animations. Ils se métamorphoseront en chevaliers et chevaleresses !

Le Seigneur et le paysan

Les personnages qui font vivre les lieux seront de retour : Jacques de Murol, le fils du Seigneur, Maître Jean le paysan, Païen, l'intendant du château. Ce sont eux qui accueillent le public et conduisent les visites. Costumés, ils emmènent les visiteurs à la découverte de la vie au Moyen-Age.

Le forgeron du château de Murol © Radio France - Jean-François Pujante

L'Ost de Guillaume

Deux nouveautés pour cette reprise, dont une animation destinée aux plus jeunes. Après avoir été initiés au maniement des épées grâce au Capitaine du château, ils formeront l'Ost de Guillaume, l'armée du Seigneur. Ils porteront donc les couleurs de Murol et se mesureront au cours d'une joute.

Animations au château de Murol © Radio France - Jean-François Pujante

La couleuvrine de Messire François D'Estaing

Une nouvelle scénographie est prévue pour mettre en valeur cette pièce d'artillerie découverte ensevelie dans le château en 1985. Elle date de 1574, et porte le nom et les armes de son propriétaire : François II d'Estaing. Cette année, on ne la verra plus dans une vitrine, mais de plus près, sur un nouvel affût.

La fréquentation est en hausse au château de Murol par rapport à l'année dernière à la même période. © Radio France - Théophile Vareille

Pour garantir la sécurité des visiteurs, un nouveau protocole sanitaire sera mis en place. Entrée gratuite pour les moins de 10 ans. Billets en vente en ligne.

Les informations sont sur le site www.murolchateau.com