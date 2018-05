Cervolix quitte définitivement le plateau de Gergovie pour s'installer sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc. Le nouveau festival aérien Ailes et Volcans se déroulera les 15 et 16 septembre prochains. Il sera suivi d'une semaine de l'aéronautique, vitrine du savoir-faire local.

Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Cervolix est mort. Vive le festival Ailes et Volcans ! Il prendra son envol les 15 et 16 septembre sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc. La ville d'Issoire est tombée d'accord avec le groupe Centre-France, qui organise désormais la manifestation, pour relancer le festival aérien et organiser dans la foulée une semaine de l'aéronautique.

Un nouveau site et un nouveau nom

Après avoir enchanté le plateau de Gergovie pendant 19 ans, Cervolix a été annulé l'an passé pour des questions de sécurité. Une énorme déception pour les organisateurs et les milliers de spectateurs qui venaient chaque année admirer le ballet des cerfs-volants et les acrobaties de la Patrouille de France. Mais aujourd'hui l'aventure redécolle, un peu plus au sud, sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc qui dispose d'un accès facile à partir de l'A75. Au delà de ce nouveau site, le festival aérien a été rebaptisé Ailes et Volcans ... tout un programme.

Quitter Gergovie, "c'est une peine" confie Hervé Villaspasa. C'est lui qui a créé Cervolix en 1995. Mais le maire d'Issoire a su le convaincre. Cette année, on pourra voir des combats de cerfs-volants, "car cela ne nécessite pas beaucoup de vent". Sont prévus également au programme des décollages d'avions planeurs et bien évidemment la Patrouille de France. Le 13 mai prochain, elle sera d'ailleurs sur l'aérodrome d'Issoire pour un vol de reconnaissance. Un "programme d'exception" est en cours de calage afin de _"déplacer l'âme de Gergovie à Issoire."_Les organisateurs espèrent au moins le même nombre de visiteurs qu'habituellement, c'est-à-dire entre 30 et 40 000 visiteurs.

Issoire , symbole de l'aéronautique en Auvergne

Le maire d'Issoire, Bertrand Barraud, se dit très "fier" d'accueillir cette manifestation emblématique de la région. Mais il a souhaité aller plus loin en organisant, du 17 au 23 septembre, une semaine dédiée à l'aéronautique. Un hall de 3000 mètres carrés accueillera une exposition avec des aéronefs prêtés par des musées. Un espace sera réservé aux entreprises locales qui travaillent pour le secteur : Constellium, Rexiaa, Aubert et Duval etc. L'objectif est de montrer le savoir-faire local mais aussi d'attirer des jeunes. Ils sont conviés les 19 et 20 septembre à l'occasion d'un forum consacré à la formation et à l'emploi.