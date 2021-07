Puy-de-Dôme : dans les Combrailles, les chiens sont les bienvenus en vacances

Dans les Combrailles, il est possible de passer de bonnes vacances avec son chien. L'office de Tourisme des Ancizes a sorti en début d'année, un "Toutou guide" pour bien voyager avec son compagnon canin.

Si vous passez dans les Combrailles, n'hésitez pas à entrer dans les offices de tourisme avec votre chien. Il est le bienvenu. Une petite gamelle d'eau l'attend. "Depuis le début de l'année, 150 propriétaires de chiens sont venus nous voir," précise Adrien Juillet de l'office de tourisme des Ancizes. "Au début, ils n'osent pas entrer, ils sont tout étonnés."

Le camping L'Etang Philippe à Saint-Gervais-D'Auvergne. © Radio France - Claudie HAMON

Car dans les Combrailles, sur les 200 établissements partenaires de l'office, les chiens sont les bienvenus au moins dans 90 logements. "Des hébergements de toute sorte, mais essentiellement des campings et des gîtes, moins les chambres d'hôte."

Tous les hébergements "dog friendly" sont recensés sur le site de l'office de tourisme des Combrailles. Un exemplaire papier peut être distribué à la demande. Vous pourrez également vous procurer le Toutou guide. Un précieux document pour connaître les lieux de baignade, les randonnées, les transports qui acceptent les chiens.

Au camping L'Etang Philippe à Saint-Gervais d'Auvergne. © Radio France - Claudie HAMON

Au camping L'Etang Philippe à Saint-Gervais d'Auvergne, c'est une tradition d'accueillir les animaux. Mylène et Antoine les gérants sont d'ailleurs propriétaires de deux beaux bergers australiens. Mais il y a quelques règles à respecter. "Dans notre camping, ils sont 30% à posséder un chien," précise Mylène. "Ils sont donc les bienvenus, à condition de posséder un toutoupass sanitaire en règle. "Il faut qu'il soit vacciné, pucé. On accueille un maximum de deux chiens par habitation mais il ne faut jamais les laisser seuls dans le logement. Au sein du camping, il doit aussi être tenu en laisse et éviter des aboiements intempestifs. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de grave problème avec un chien."

LeToutouguide et la liste des hébergements qui acceptent les chiens sont disponibles dans tous les offices de Tourisme des Combrailles. C'est à dire aux Ancizes-Comps, à Chateauneuf-Les-Bains, à Pontgibaud et à Saint-Gervais-d'Auvergne.