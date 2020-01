Puy-de-Dôme : des dessins d'enfants sur des fèves pour la galette des rois

Randan, France

A l'entrée de la boulangerie, des dessins trônent. Sur le comptoir, des petits cercles de porcelaine sont disposés. "C'est une assiette pour le jambon" croit y voir le jeune Esteban, 6 ans, et maintenant en CP. En fait, ce sont des fèves spécialement créés pour l'épiphanie 2020.

Le projet est né il y a un an et demi

Mais le projet ne date pas d'hier. Il date en fait de plusieurs mois. Avec l'école primaire de Randan, et la complicité des professeurs, le boulanger Mario Tupone a lancé un concours pour réaliser les meilleurs dessins. Les enfants devaient dessiner le château de Randan tel qu'ils le voyaient, afin de célébrer le patrimoine local. Le résultat a été très surprenant : "il a été très difficile de choisir parmi la centaine de dessins" raconte Mario Tupone. "On a eu des châteaux de princesse, de mille couleurs, des châteaux forts..." Une diversité qui a plu au jury qui en a sélectionné dix.

Mario Tupone, boulanger-pâtissier à Randan (Puy-de-Dôme) Copier

Des dessins comme des "trésors"

Quelques mois plus tard, les enfants ont grandi. Ils ont changé de classe pour certains. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir leurs dessins sur une fève, alors qu'habituellement, ces croquis sont réservés au mieux aux cartons des parents, au pire à la poubelle. "Ce sont des trésors" sourit doucement le boulanger Mario Tupone. Une sélection qui fait aussi la fierté des parents, comme Nans, papa d'une petite Manon. _"On est fier d'avoir notre enfant qui participe à ce projet. Et puis d_ans vingt ans, quand elle se mariera, on lui rappellera ce moment. Ca sera comme un gag" lance avec humour le jeune puydômois.

Le reportage sur place d'Olivier Vidal Copier

Le boulanger et les enfants autour des fèves © Radio France - Mickaël Chailloux

Les fèves ont été produites par l'entreprise Panassiel à Grenoble. Elles seront ainsi insérées dans les 3 000 galettes produites par le boulanger durant le mois. Il a déjà reçu au moins une dizaine de commandes de fabophiles (collectionneurs de fèves), intéressées par ces produits uniques.

D'autres fèves dans la région Auvergne ont été créés par le premier producteur français de fèves en porcelaine : les pompiers de Brioude à la boulangerie Grangette à Brioude (Haute-Loire), l'US Issoire à la boulangerie-pâtisserie des Listes à Issoire (Puy-de-Dôme), le patrimoine bourbonnais à La Maison Bertoux à Chevagnes (Allier), et les plus belles cartes postales anciennes à la Boulange d'Antan à Ravel (Puy-de-Dôme).

Les chiffres de la galette des rois en Auvergne

1 152 000 galettes des rois sont vendus en Auvergne (hors Cantal)

(hors Cantal) 612 000 dans le Puy-de-Dôme

325 000 dans l'Allier

215 000 en Haute-Loire