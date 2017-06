Puy-de-Dôme : des spectacles à gogo pour les 15 ans de Vulcania

Pour ses 15 ans, Vulcania met les petits plats dans les grands. Et tous les jours du 8 juillet au 25 août, l'équipe scientifique se met en scène aux côtés des artistes de la compagnie Elixir qui avaient déjà fait le show pour le 10e anniversaire.

Vulcania fête cette année ses 15 ans. Pour célébrer cet anniversaire, le parc offre à ses visiteurs un programme spécial où les expériences scientifiques se mêlent aux nombreux spectacles imaginés par la compagnie Elixir. Un programme très riche en émotion. L'enjeu est de séduire un public de plus en plus large et aussi auvergnat car plus de huit visiteurs sur dix viennent en dehors de la région.

Theâtre de rue Elixir - ©J Chabanne 2016

Des personnages fantasmagoriques

Cet été la science se met en scène avec un programme renouvelé et toujours plus audacieux comme les "Défis de la sciences", la "Planète Dévoilée" et des "Expériences, c'est show" et le "Coin des Expériences". Côté animation, le" bestiaire" tellurique et fantastique de la compagnie Elixir rythme les journées, jusqu'aux nocturnes avec le show pyrotechnique "Dragon Time", magique et envoûtant sur fond de volcans d'Auvergne. Des nocturnes organisées tous les mercredis du 26 juillet au 23 août et les mardis les 1er, 8 et 15 août, de 18h à 22h. Le parc est ouvert jusqu'au 5 novembre. Le programme en détail à retrouver sur le site.

Vulcania s'étend sur 57 hectares en partie enterrés © Radio France - Claudie Hamon

Vulcania accueille chaque année 350 000 visiteurs. C'est le quinzième parc français en terme de fréquentation et le 3e en terme d'image.