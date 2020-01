Puy-de-Dôme : la bataille de Gergovie fait recette

250 objets et vestiges, 30 maquettes et 40 vidéos et un film d'une douzaine de minutes nous plongeant au cœur de la bataille. Deux mois après son ouverture, le Musée n'a pas encore révélé tout son potentiel, quelques détails restent à régler. "Les panneaux explicatifs qui présentent les objets sont à compléter" explique Sylvain Depale, le chargé de communication du musée. "Une salle d'exposition temporaire de 60 m2 sera également ouverte pour les prochaines vacances de février. Nous allons également repenser l'organisation des visites, car de nombreuses personnes nous ont signalé qu'ils préféraient suivre un sens de la visite."

L'entrée du Musée de Gergovie sur une vue plongeante sur la Chaîne des Puys et la Limagne © Radio France - Claudie Hamon

En cette fin de vacances scolaires, de très nombreux enfants sont venus avec leur parents et leurs grands parents. Ils apprécient tous le côté ludique du musée. Pour ce garçon d'une dizaine d'année c'est "surtout le film sur la bataille de Gergovie qui m'a plu. " Sa sœur à peine plus jeune est étonnée "Les guerriers avaient des protections pour la guerre, des cottes de maille, des épées, de jolis boucliers."

Tenue d'un militaire gaulois. © Radio France - Claudie Hamon

Attention le musée de la bataille ferme quelques semaines entre le 5 janvier et le 21 février, le temps d'installer l'exposition temporaire consacrée à Vercingétorix.

Les peuples des gaules. © Radio France - Claudie Hamon