Puy-de-Dôme : la petite station de ski de Prabouré a tout d'une grande !

Praboure, Saint-Anthème, France

Les monts du Forez font partie des 21 "Territoires d'excellence pleine nature" sélectionnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 1ère région européenne de montagne. A ce titre, le parc d'activité de Montagne de Prabouré bénéficie de subventions de la région pour se développer. Pour le plus grand plaisir des familles qui viennent de plus en plus nombreuses en hiver mais aussi en été.

Prabouré une station familiale. © Radio France - Claudie Hamon

900 skieurs par heure sur le nouveau téléski

Trois téléskis, sept pistes dont quatre rouge, 150 m de dénivelé, Prabouré n'a peut-être pas de piste noire, mais on s'amuse bien explique ce Parisien venu en famille. "Chaque année on vient faire du ski à Prabouré et on prend à chaque fois du plaisir." "C'est convivial, affirme ce jeune homme, la vingtaine sportive, il n'y a pas trop de monde comme dans les stations usines à ski et en plus c'est très abordable!"

Depuis quelques années, la station de Prabouré fait de nombreux efforts pour développer ses équipements de loisirs nature, été comme hiver. Avec l'aide de la région, elle a remplacé, il y a deux ans, le vieux tire-fesses des années 60. Et ce n'était pas du luxe. Myriam Fougère, maire d'Ambert et conseillère régionale s'en souvient "c'est à Prabouré que j'ai appris à skier. Il fallait être plutôt sportif pour emprunter le vieux remonte-pente car nous étions fortement secoué au départ." Un nouveau téléski, plus moderne et plus fiable aussi, "les perches sont tellement souples qu'un enfant de 3-4 ans peut remonter tout seul !" justifie François Philibert, le directeur de la station depuis dix ans.

"Nous avons doublé sa capacité de fréquentation. Nous sommes passés de 400 skieurs à 900 par heure. Après le ski, les enfants et leurs parents peuvent "s'éclater" dans les arbres grâce au parcours géant des filets enchantés, un équipement financé à 30% par la région et 40% par l'Europe.

Les filets enchantés. 1700 m2 de parcours dans les arbres. © Radio France - Claudie Hamon

Six canons à neige mais seulement 10 lits

Pour palier le manque neige, la Société d'Economie Mixte qui gère la petite station compte six canons à neige. Pour améliorer la fourniture en neige de culture, elle a aussi prévu d'agrandir la capacité en eau de la réserve collinaire de 300 à 4.000 m3. Il n'y a pas de tourisme sans hébergement. La région finance aussi des projets d'hébergements collectifs publics ou privés. "Il n'y a que 10 lits à Prabouré, regrette Michel Bravard, président de la SEM.

"Nous manquons cruellement de places pour accueillir les familles et les groupes. Tous les projets sont les bienvenus, des hébergements collectifs mais aussi insolites comme les jasseries, les fermes d'estive des monts du Forez. La région peut apporter 15% du financement dans la limite de 70.000 euros.

le chalet location de ski de Prabouré © Radio France - Claudie Hamon

Prabouré n'a pas fini de développer ses activités de pleine nature "quatre saisons". Les touristes peuvent déjà profiter de la tyrolienne de 800 mètres de long, de trottinettes électriques, d'une rando-ferrata et bientôt d'une grotte pour les amateurs de spéléologie. La petite station de Prabouré n'a pas fini de nous surprendre !