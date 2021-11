Puy-de-Dôme : La Roche-Blanche fait sa foire à la pomme malgré une faible récolte

Les foires aux pommes : c'est une tradition chaque automne dans le Puy-de-Dôme. Après Issoire le week-end dernier, c'est la commune de La Roche-Blanche qui accueille ce jeudi 11 novembre sa 31e édition organisée par le comité des fêtes. Une édition au cours de laquelle les producteurs viennent vendre leurs fruits. Une centaine d'exposants sont attendus (le programme ci-dessous).

Cette année, dans le département, la récolte a été modeste. La pomme est sensible aux caprices de la météo et elle n'a pas été épargnée au printemps dernier. Le fondateur de cette foire, Jacky Geneix, Grand Maitre de la Confrérie des Croqueurs de Pommes. "Il y a eu un gel suivi de grêle, suivant des conditions climatiques extrêmes, de chaleur mais aussi de sécheresse. Il y a tout eu cette année. On a perdu au moins 50% en production. Il y a une grosse différence entre les pommiers qui sont plantés dans le fond des vallées et ceux qui sont sur les coteaux. Ca a gelé surtout dans les bas fonds".

Jacky Geneix, Grand Maitre de la Confrérie des Croqueurs de Pommes Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Puy-de-Dôme a longtemps été le bastion de la pomme Canada avant de voir arriver d'autres variétés. Explications du spécialiste, Jacky Geneix. "Autrefois, vous alliez dans toutes les fêtes patronales, c'était la pompe Canada. Dans les années 60 est arrivée la Golden. Elle a beaucoup de qualités. Elle a ce gène qui a été communiqué à de nombreuses pommes, notamment une pomme que j'adore, c'est la Jubilé Delbart."

Jacky Geneix, Grand Maitre de la Confrérie des Croqueurs de Pommes Copier

Animations ponctuelles

La foire à la pomme, c'est ce jeudi de 8h30 à 18H30 à La Roche-Blanche. Au programme, Alambic, pompes aux pommes, jus de pommes et plein d'autres produits régionaux qui vous réchaufferont en ce jour férie automnal.

A 11h30, inauguration de la foire par Mr le Maire en présence de la Confrérie des Croqueurs de Pommes et de celle des Champignons

A 16h30, récompense pour les plus belles décorations de charrettes d’enfants

A partir de 14 heures, animation par la banda d’Orcet

Pôle restauration dans le gymnase

(Pass sanitaire obligatoire pour la restauration)