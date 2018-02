Un an après la signature du nouveau délégataire Kléber Rossillon, le château de Murol prend son envol. Désormais ouvert (presque) toute l'année, la fréquentation du monument a augmenté de 20%.

Murol, France

Un an après l'arrivée du nouveau gestionaire, le château de Murol prend son envol. Géré par la société Kléber-Rossillon, le monument a déjà reçu 135 000 visiteurs, une augmentation de 20%. La société Kléber-Rossillon spécialisée dans la mise en valeur du patrimoine a veillé à enrichir l'animation et la scénographie du château. Mais le nouveau gestionnaire a surtout revu sa politique tarifaire en offrant la gratuité pour les moins de dix ans. De plus, le monument est ouvert toute l'année sauf en janvier.

Animations et scénographie nouvelles au château de Murol - JB RABOUAN – SECM.

Créée en 1995, la société Kléber-Rossillon gère neuf sites touristiques (1 520 000 visiteurs) notamment le château de Castelnaud en Dordogne (250 000 visiteurs), de Langeais (Indre-et-Loire) ou la caverne du Pont D'Arc, qui abrite la réplique de la grotte Chauvet en Ardêche (450 000 visiteurs par an). La dernière délégation de ce spécialiste de la mise en valeur du patrimoine est le château médiéval de Suscinio, propriété du département du Morbihan en Bretagne (120 000 visiteurs).