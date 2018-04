Sallèdes, France

Le projet a longuement muri entre le gouvernement et la Française des Jeux, organiser un loto pour financer la réhabilitation des monuments en péril. La mission confiée à Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine concerne 250 sites. Par ailleurs, 14 monuments emblématiques, un par région seront entièrement financés. Le gouvernement espère récolter 15 à 20 millions d'euros de recette, le ou les joueur(s) gagnant(s) ne seront pas oubliés puisqu'ils percevront en plus 10 millions d'euros.

Le château La Chaux-Montgros doit refaire son toit © Radio France - Claudie HAMON

Ce loto du patrimoine est une aubaine pour les monuments choisis. A Sallèdes, dans le Puy-de-Dôme, le Château de la Chaux-Montgros pourrait ainsi retrouver son toit et ses fenêtres. Ce monument du 17ème siècle, classé monument historique est en fait inhabité depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Cela fait 40 ans que les élus et les habitants de Sallèdes se battent bénévolement pour sauver ce château privé. Les travaux au point mort, ont permis de le mettre à l'abri. L'argent du loto du patrimoine est donc une manne précieuse pour l'association Renaissance du château de la Chaux-Montgros qui porte à bout de bras le projet. Pierre Courtesseyre, son président rêve de lui offrir un toit et des fenêtres. Des travaux estimés à plus d'un million et demi.

Faut-il le voir comme un bon signe ? Après plusieurs mois de discussion, l'actuelle propriétaire est en passe de céder son château pour l'euro symbolique.

Le loto du patrimoine organisé par la Française des Jeux alimentera un fonds spécifique géré par la Fondation du patrimoine. Il sera organisé le 14 septembre. Le ou les gagnants se répartiront 10 millions d'euros. Des tickets de grattage à l’effigie de 14 monuments en péril, seront également mis en vente au prix de 15 euros à partir du 3 septembre.