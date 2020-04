Puy-de-Dôme : le festival Plein la Bobine reporté à la rentrée sous une forme itinérante

L'édition 2020 de Plein la Bobine devait prendre une forme nouvelle à cause de la fermeture du casino de La Bourboule pour travaux. Les organisateurs avaient prévu un festival en deux temps et dans deux communes. D'abord à Issoire, du 26 au 31 mai, puis à La Bourboule du 31 mai au 5 juin. Mais la pandémie de Covid-19 est tombée comme un rideau sur l'écran géant. La crise sanitaire impacte une grande partie des activités de l’association, que ce soit pour le suivi avec les partenaires ou le travail mis en œuvre avec les établissements scolaires. Après avoir songé à reporter la 18e édition du festival fin juin, la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai a rendu cette alternative irréalisable.

Un festival itinérant en alternative

Il a donc fallu repenser le rendez-vous et trouver une alternative. Finalement, Plein la Bobine prendra une autre forme dès la rentrée scolaire 2020-2021 (la vraie). Le festival adoptera exceptionnellement une forme itinérante et proposera des projections, des ateliers, et des rencontres avec des réalisateurs au sein même des établissements scolaires déjà impliqués dans l’élaboration de la 18e édition (classes à projet) ainsi que ceux de la Communauté de Communes du Massif du Sancy et de l’Agglomération Pays d’Issoire.

Les organisateurs prévoient également la mise en place de week-ends spéciaux sur les villes d’Issoire et de La Bourboule, ouverts à tous (public familial, individuels), durant cette même période. "Nous regrettons de ne pouvoir offrir une édition complète du festival mais ces décisions résultent d’une situation sans précédent à laquelle il nous faut nous adapter. Nous remercions tous les partenaires, intervenants, bénévoles, professionnels du cinéma… ainsi, bien sûr, que le public qui nous accordent leur confiance depuis toutes ces années. Convaincus que le cinéma sera l’une des plus belles façons de nous retrouver, c’est avec le plus grand plaisir que nous accueillerons le public lors de ces événements à venir, en attendant l’édition 2021 du festival Plein la Bobine".

Education à l'image

Créée il y a 18 ans, l’association Plein la Bobine développe des actions d’éducation à l’image qui permettent à des élèves, allant de la maternelle au collège, de bénéficier, tout au long de l’année, d’un travail de sensibilisation aux images animées. De spectateurs, ils passent à acteurs d’un événement qui leur est entièrement dédié, où chacun a un rôle à tenir (jury, programmateurs, journalistes…). L’association fait également profiter d’un concentré de ses activités (projections, ateliers, etc.) à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers sa tournée, Plein la Bobine en balade. Grâce au festival, elle étend son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Il s’est imposé, au fil des années comme l’un des événements majeurs de cinéma jeunes publics.