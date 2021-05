Puy-de-Dôme : le musée de Gergovie rouvrira le 19 juin avec Vercingétorix

Le musée de Gergovie se prépare à rouvrir. Il a choisi la date symbolique du 19 juin, week-end des Journées Européennes de l'Archéologie, pour accueillir à nouveau du public. Cadeau de rentrée, une exposition : "Vercingétorix, un héros, cent visages ?"

L'image d'un chef mythique

Après six mois de fermeture pour cause de crise sanitaire, le MAB voit le bout du tunnel. Dans un peu plus d'un mois, les visiteurs pourront visiter à nouveau le musée qui retrace la bataille entre Gaulois et Romains : en -52 avant JC, Vercingétorix inflige sa première défaite à Jules César.

Ils pourront aussi découvrir une nouvelle expo. Initialement prévue l'an passé, elle a été reprogrammée pour cause de crise sanitaire. "Vercingétorix, un héros, cent visages ?" s'intéresse à l'image du héros gaulois. Une image largement reprise, commentée, et utilisée au fil des siècles.

Vercingétorix, chevelure bouclée - Musée archéologique de la Bataille - Plateau de Gergovie © Radio France - Valérie POCHEVEUX

Tarif réduit mais réservation obligatoire

Compte-tenu du contexte sanitaire, il faudra obligatoirement réserver son créneau de visite.

La bonne nouvelle étant un tarif réduit pour l'entrée au musée, et la participation à un programme d'animations et d'activités qui se prolongera le week-end des 26 et 27 juin.