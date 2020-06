Puy-de-Dôme : le musée de la bataille de Gergovie rouvrira ses portes le 27 juin

C'est ce qu'on appelle se mettre en ordre de bataille. Fermé depuis le 14 mars dernier, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie s'apprête à rouvrir ses portes le samedi 27 juin prochain. Les équipes du Musée ont profité du confinement pour travailler sur une nouvelle organisation de visites dans le respect des consignes sanitaires. Outre la mise en place de mesures de prévention (port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, marquage au sol...), les dispositifs d’accueil et de circulation des publics ont été repensés. Tout comme l’utilisation des outils interactifs.

"L’objectif a été de transformer ces contraintes en opportunités" témoigne Frédéric Nancel, le directeur du musée. "Un circuit de visite a, par exemple, été mis en place. Il permettra de mieux appréhender la richesse muséographique du lieu. De plus, nous avons fortement réduit notre capacité d’accueil maximale dans le musée. Pour le visiteur, c’est davantage d’espace et de calme pour une expérience encore plus qualitative." Ce nouveau dispositif de visite sera bientôt finalisé et permettra au Musée de Gergovie de rouvrir tous les jours pendant l’été, de 13 heures à 19 heures.

En plus de la visite intérieure, le Musée Archéologique de la Bataille prépare également un programme de visites guidées sur le plateau de Gergovie et à Corent. Elles permettront de redécouvrir l’histoire de ces sites arvernes tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel, au grand air. Dernière nouveauté, les réservations seront obligatoires pour les visites du musée et les visites guidées extérieures. Les créneaux de visites seront prochainement ouverts à la réservation sur le site internet du musée.

Toute l’Histoire sur un Plateau

Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules. Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains.

Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Musée Archéologique de la Bataille est situé sur le Plateau de Gergovie, à 20 minutes de Clermont-Ferrand.