Puy-de-Dôme, France

Le puy de Dôme c'est beau toute l'année, mais c'est plus impressionnant l'hiver. Et ce 25 décembre, vous étiez nombreux à profiter de cette journée ensoleillée. La patinoire totalement synthétique accueille le public de 10 h 30 à 17 h. Tous les après-midis, les enfants peuvent faire du poney avec le centre de loisirs équestre Pony Run Run qui s'installe au pied du site. Les plus grands peuvent découvrir l'histoire géologique et humaine du volcan ainsi que le temple de Mercure, sanctuaire de la Gaule Romaine.

Les animations des Hivernales sont gratuites et sans inscription sauf la location des patins qui coûte 4€. Les Hivernales s'installent au sommet du puy de Dôme jusqu'au 7 janvier. Tous les renseignements sur le site du Panoramique des Dômes.