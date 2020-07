Puy-de-Dôme : Les Volcans 15e au classement des meilleures librairies indépendantes de France

A la librairie des Volcans, à Clermont-Ferrand, la nouvelle fait du bien. Le monde de la culture a souffert, et souffre encore, des conséquences de la crise sanitaire. Se retrouver 15e meilleure librairie indépendante de France, sur 400, est un excellent signe. Sauvée en 2014 par une douzaine de salariés, la SCOP a aussi racheté, en 2018, la librairie Horizons de Riom. Cette dernière fait d'ailleurs son entrée dans le classement de Livres Hebdo. Une double satisfaction pour les libraires clermontois qui ont lutté pour sauver leurs emplois et l'avenir de leur entreprise.

Merci aux clients fidèles

Le classement de Livres Hebdo prend en compte, en grande partie, le chiffre d'affaire de la librairie. S'il est bon, cela signifie que les clients sont nombreux. Et s'ils sont nombreux, c'est qu'ils sont contents. Martine Lebeau, gérante de la SCOP Les Volcans commente : "C'est une reconnaissance du travail accompli par les équipes du magasin toute l'année. _Sans nos clients fidèles, on n'en serait pas là_, ça confirme les choix que nous avons pu faire. Du choix des livres, des rayons qui sont représentés, ça veut dire qu'on colle à ce que les clients attendent. Tout ça contribue à la fidélisation des clients et donc à des retombées financières. Ils sont toujours fidèles, on l'a vu encore pendant le confinement. Les clients et nous, c'est presque un tout ! On n'est pas l'un sans l'autre, c'est une évidence".

La librairie Horizons de Riom entre dans le classement

C'est en 2018 que la SCOP a décidé de se mobiliser pour la librairie Horizons de Riom. En vente depuis quelques années, elle ne trouvait pas preneur. Les gérants de la SCOP se sont émus de cette situation. Ils n'ont pas pu laisser tomber leur "consoeur" riomoise. "C'est une librairie qui a été complètement refaite, rénovée, agrandie, et on voit que là aussi, l'investissement à la fois financier et des salariés qui y travaillent, paie, puisqu'il y a une belle fidélisation des clients. Nous sommes très contents !" souligne Martine Lebeau. Aujourd'hui, Horizons, qui est à la 347e place du classement de Livre Hebdo, est légitime dans le paysage culturel puydômois.

Le département du Puy-de-Dôme compte désormais deux librairies du même propriétaire dans ce classement.