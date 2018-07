Clermont-Ferrand, France

Notre-Dame-du-Port se mérite. Autant il est facile de repérer la cathédrale de Clermont-Ferrand, autant la basilique romane est difficile à trouver au cœur de la ville. Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle fait partie des cinq églises romanes majeures de l'Auvergne. Entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 20 ans, elle attire des visiteurs du monde entier. Durant deux jours, mardi et mercredi, l'association Colportage la met en lumière.

Des visiteurs sous le charme

"Elle est belle, elle me touche" ... Anne, qui est lyonnaise, découvre Notre-Dame-du-Port et la magie opère. L'arkose blonde, les chapiteaux, la sérénité qui se dégage de l'édifice, tout l'émeut. La basilique, construite au XIIe siècle, est incontournable quand on s'intéresse à l'art roman et plus largement quand on est sensible à la beauté.

Le label UNESCO, obtenu il y a 20 ans par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, lui a donné une notoriété internationale. "Ça a un vrai intérêt. Ça amène du monde. _L'an passé, sur le livre d'or de l'exposition, on a compté 45 nationalités"explique Florence Maréchal, guide-conférencier pour le diocèse. "Ce qui est paradoxal, c'est que les Clermontois ne la connaissent pas._ Ils connaissent bien la cathédrale parce qu'elle est visible. Notre-Dame-du-Port, elle est dans un quartier un peu plus reculé, elle est cachée. Et même quand on est rue du Port et qu'on la cherche, on ne la trouve pas".

Notre--Dame--du-Port à Clermont-Ferrand © Radio France - Elodie Alexandre

Le patrimoine, il faut qu'il bouge

Bernard Quinsat, président de l'association Colportage, connaît bien la basilique. Quand il était petit, il allait à l'école dans le quartier et aujourd'hui, quand il est dans le coin, il ne manque pas d'y entrer. Le site l'inspire et l'apaise. Pour les 20 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, il a concocté tout un programme : des lectures, des récits, de la musique. Ce mercredi, à 18 heures 30, une messe de la Saint-Jacques sera également célébrée. "Un patrimoine qui ne se met pas en danger, c'est un patrimoine qui est mort. Donc le patrimoine il faut qu'il bouge, qu'il s'ouvre".

Info et réservations au 07 68 56 18 74