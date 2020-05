Puy-de-Dôme : Rose, 10 ans, en lice pour la 8e édition des Petits champions de la lecture

Qui a dit que les enfants n'aimaient pas lire ? Avec leurs classes, ils sont nombreux à participer en ce moment à la 8e édition des Petits champions de la lecture, une manifestation créée par le syndicat national de l'édition pour promouvoir les livres. Elle s'adresse aux écoliers de CM2 et leur propose de lire un texte de leur choix, à voix haute. Cette année, pour cause de crise sanitaire, ça se passe sur la chaîne YouTube. Ils étaient plus de 55 000 inscrits au départ en France, ils ne seront plus que 14 pour la finale nationale au mois de juin. Rose et Lucien ont remporté l'épreuve dans le département du Puy-de-Dôme.

Lire à voix haute devant son miroir

Lucien est scolarisé à Clermont-Ferrand, Rose à Saint-Genès-Champanelle. Tous les deux sont en CM2 et tous les deux ont choisi un livre qu'ils aiment. Confinés comme les autres enfants, ils ont été filmés et leur vidéo a été publiée sur YouTube. C'est ainsi qu'on peut voir Rose présenter l'ouvrage et en lire un extrait. Elle a choisi "Les disparus de Fort Boyard" d'Alain Surget.

"Moi j'aime bien Fort Boyard et j'aime bien les livres avec des monstres et de l'aventure. Je me suis d'abord entraînée en classe, avec les copains, et dans la cour. Je me suis aussi entraînée chez moi, devant mon miroir, devant ma famille. J'adore lire, on apprend des choses, ça permet de partir, de s'en aller. Quand on est triste par exemple, et qu'on lit un livre qui nous plaît, on oublie".

La pression

En ces temps de confinement, Rose confie qu'elle lit beaucoup, le matin, le soir, tout le temps ! Il faut dire qu'elle s'ennuie un peu et que l'école lui manque. Elle a hâte de retrouver ses camarades.

Nouvelle étape dans la compétition, le 12 mai. Rose et Lucien sauront s'ils sont retenus pour représenter la région. Rose est contente : "J'ai un petit peu peur aussi. Si je ne gagne pas, c'est pas grave, mais j'ai quand même une boule au ventre parce que tous mes copains m'encouragent. Donc si je perds ce sera dommage. Je serais allée un peu loin quand même, mais j'aimerais bien gagner".

En attendant, la fillette va poursuivre ses lectures. Et cuisiner aussi. Elle aime particulièrement les desserts ... comme de nombreux confinés.