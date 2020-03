Puy-de-Dôme : stationnement interdit aux abords des sites touristiques et de loisirs

Afin de faire respecter l’interdiction de déplacement sur l’ensemble du territoire décrétée le 17 mars par le gouvernement pour prévenir la propagation du Covid-19, la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a pris un arrêté afin d’interdire le stationnement aux abords des différents sites touristiques et de loisirs du département. Il s’agit des parkings des départs de randonnées, des parcs municipaux, des aires de jeux, des lacs ou encore des plans d’eau. Cette mesure s’applique dès ce vendredi 20 mars à 18 heures jusqu’au mardi 31 mars prochain.

Une amende de 135 euros

L’objectif est d’insister sur le fait que l’ensemble des déplacements sans motif dérogatoire valable est interdit et que les activités de tourismes et de loisirs ne font nullement partie de ces dérogations. Les contrevenants s’exposent à une amende 135 euros. La Préfète rappelle "qu’il est indispensable de respecter les mesures de confinement pour limiter la propagation du Covid-19" et que s’exposer et exposer les autres au virus pour une activité touristique interdite ne serait pas une attitude responsable". Elle en appelle enfin au civisme malgré les difficultés liées à la situation actuelle.