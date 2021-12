Puy-de-Dôme : tango et bandonéon avec l'Orchestre d'Auvergne et William Sabatier de retour au pays

L'épidémie de Covid-19 laisse peu de répit aux artistes. Les concerts de l'Orchestre d'Auvergne prévus cette semaine dans les hôpitaux clermontois sont annulés. Heureusement, les autres sont maintenus : le centre social Nelson Mandela à Croix de Neyrat ce jeudi, la salle des fêtes de Plauzat samedi après-midi, et l'auditorium de l'école de musique d'Issoire samedi soir.

Ce mardi midi, c'est dans les salons de l'Hôtel de ville de Clermont-Ferrand que les musiciens ont joué. Un "café musical" gratuit, avec une jauge réduite à une centaine de personnes. Invité : William Sabatier, originaire de Saint-Floret, dans le Puy-de-Dôme. Il vient notamment d'enregistrer des concertos d'Astor Piazzolla avec l'Orchestre de Dijon Bourgogne.

Partager les émotions

Avec son bandonéon, William Sabatier revisite les faubourgs de Buenos Aires où est né le tango, dans les années 40. Il interprète Astor Piazzolla et Leopoldo Federico. Le son, porté par les cordes de l'Orchestre d'Auvergne, emplit la salle, et fait chavirer le public. Frédérique est conquise : "On a besoin de partager, besoin de ressentir des émotions, et puis d'être en direct en face des musiciens, _ça fait vraiment du bien de recevoir les vibrations_. J'ai adoré !"

Lui aussi est heureux mais il voit arriver avec appréhension la cinquième vague de Covid-19 : "On a très peur de retomber dans le marasme, ça a été très dur de relancer la culture ces derniers mois" explique William Sabatier.

De retour chez lui

William est né à Saint-Floret. C'est son père qui lui a donné, tout jeune, le goût de la musique. Avec son bandonéon, aujourd'hui, il joue un peu partout dans le monde, seul, ou avec des orchestres prestigieux. Mais il explique devoir beaucoup à l'Orchestre d'Auvergne qui lui a donné "ses premières chances".

Ce samedi soir, il sera à 20 heures 30 à l'auditorium de l'école de musique d'Issoire. Une sorte de retour aux sources qui lui met (un peu) la pression : "Tout le village de Saint-Floret sera là, des gens que je connais depuis longtemps !". Il compte bien leur donner le meilleur.