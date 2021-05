Puy-de-Dôme : tournage des scènes du film Astérix et Obélix au Guéry, le ciel leur tombe sur la tête !

Un peu avant le lac de Guéry, deux structures géantes, occupent le parking où stationnent habituellement les touristes et les randonneurs en quête de grands espaces. Le parking est désormais le camp de base où sont installés les locaux techniques de la production du film "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" réalisé par Guillaume Canet et dont la sortie est prévue au second trimestre 2022. Les barnums abritent les 600 techniciens, costumiers et autres accessoiristes ainsi que le matériel de tournage et les costumes qui seront utilisés pour la grande scène de bataille, un moment clé du film où 300 figurants composeront le tableau dans lequel s'affronteront Gaulois, Romains et Chinois.

Des figurants en civil s'exercent à marcher au pas, certains sont en costumes © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Les premiers figurants sont déjà sur place et s'entrainent à marcher au pas sous le regard étonné des automobilistes qui circulent sur la route reliant Orcival au Mont-Dore. La seule inquiétude pour le moment concerne la météo. Les températures sont très basses, la pluie et le vent nous a déjà obligé à annuler la première journée de tournage ce jeudi explique Xavier Amblard le producteur exécutif du film. "Nous ne savons pas encore, nous sommes en pleine réflexion, mais il se pourrait que nous soyons obligés de reporter de plusieurs jours le tournage si le temps ne s'améliore pas , c'est très compliqué. Les figurants sont habillés légèrement avec les tenues d'époques nous devons veiller à leur sécurité malgré les doudounes, les tentes et les chauffages que nous avons installé sur le lieu de tournage."

Le parking du lac du Guéry transformé en camp de base du tournage du film Astérix et Obélix: l'empire du milieu © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Une manne économique inespérée

L'agitation sur le lieu du tournage contraste avec le calme qui règne au Mont-Dore et à la Bourboule à quelques kilomètres. Privées de leurs curistes en raison de la fermeture des thermes qui rouvriront prochainement, et un début de mois de mai creux au niveau de la fréquentation touristique les deux stations thermales affichent pourtant complet dans la plupart de leurs hôtels. La production du film a retenu 300 chambres dans une vingtaine d'hébergements pour le personnel et les figurants qui travaillent sur le tournage du film.

Une manne inespérée en cette période de pandémie que n'a pas laissé passer Marie Grasset, gérante de l'hôtel de Russie au Mont-Dore "J'ai loué pour trois semaines la quasi-totalité de mes 33 chambres. J'ai adapté les horaires de services du petit déjeuner et du dîner, plus tôt le matin et plus tard le soir car ce sont des gens qui travaillent beaucoup et ont une grosse amplitude horaire, j'ai aussi adapté les menus pour les varier et ne pas leur servir tous les soirs la même chose, bien sûr j'y inclus des spécialités locales"

Marie Grasset propriétaire de l'hôtel de Russie au Mont-Dore à loué pour trois semaines 95% de ses chambres pour les techniciens du film © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Les hôteliers-restaurateurs ne sont pas les seuls à profiter des retombées économiques engendrées par la présence de ces 600 techniciens et figurants pendant prés de trois semaines, d'autres prestataires comme des autocaristes assurent les navettes du personnel du film entre leurs hôtels et le lac du Guéry matin et soir, une blanchisserie à été sollicitée pour le nettoyage des costumes, à la Bourboule un vendeur de cycle loue ses vélos électriques aux techniciens du film pour circuler sur les sentiers entre le Guéry et la Banne d'Ordanche sur les lieux de tournage des différentes scènes. Les commerces locaux espèrent que les gens du cinéma resteront sur place le dimanche, seul jour de repos, pour faire des emplettes dans les commerces. A noter aussi que la production du film s'est attachée a employer le plus possible d'intermittents du spectacle de la région pour travailler sur ce film au budget qui avoisinera les 65 millions d'euros.