INFO France Bleu - Tournage dans le plus grand secret du film Kaamelott au château du Murol dans le Puy-de-Dôme

Une clause de confidentialité interdit aux gestionnaires du château de Murol de divulguer la nature du tournage qui a débuté ce jeudi, mais selon nos informations, il s'agit du film Kaamelott, qui fait suite aux six saisons de la célèbre série. Le château rouvrira ses portes au public dimanche.

Murol, Puy-de-Dôme, France

Les touristes sont nombreux à vouloir profiter des vacances scolaires pour visiter quelques uns des joyaux de l'Auvergne. Pour ceux qui ont décidé d'arpenter le château de Murol (Puy-de-Dôme), il va falloir patienter jusqu'à dimanche. L'accès au site est interdit depuis ce jeudi "pour cause de tournage". Sur la route qui mène au château, deux jeunes femmes régulent la circulation. Les visiteurs potentiels se cassent les dents et en sont quitte pour rebrousser chemin. Avec ou sans armure, la forteresse est imprenable.

La présence de nombreux camions stationnés à proximité du site médiéval ne trompe pas. Il se passe quelque chose à l'intérieur du château. Quoi ? C'est secret défense. La société gestionnaire du château de Murol nous répond poliment qu'une clause de confidentialité lui interdit de divulguer la nature du tournage. Mais curieux que nous sommes, nous avons quand même tenter de savoir.

À Murol puis aux Estables

Renseignements pris dans le village et alentours, le château de Murol sert de décor au tournage du long-métrage "Kaamelott" réalisé par Alexandre Astier. L'Auvergne sera à l'honneur dans le film, puisque l'équipe de tournage va également planter son barnum aux Estables en Haute-Loire les 18, 19 et 20 mars. Le casting s'annonce assez prestigieux puisqu'Alain Chabat, Antoine de Caunes ou encore François Morel devraient en faire partie. La date de sortie du film (le premier d'une trilogie envisagée) sur grand écran a été dévoilée par le réalisateur et acteur principal (Alexandre Astier joue le roi Arthur) sur son compte Twitter. Il s'agit du 14 octobre 2020.

Le château de Murol, qui a officiellement rouvert ses portes au public début février, a accueilli 144.000 visiteurs en 2018. Soit une hausse de fréquentation de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Nul doute que ce genre de tournage de film événement a tout pour attirer de nouveaux touristes.