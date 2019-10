Une journée d'expertises gratuites organisée par la maison De Baecque & Associés dans le Puy-de-Dôme

Pérignat-lès-Sarliève, Puy-de-Dôme, France

"C'est en nacre et en or, il date du XVIIIe. On peut l'estimer entre 600 et 700 euros !". Bingo. Dans les mains de Jean-Marie Sarrau, le commissaire priseur venu dans l'agglomération clermontoise, un couteau rare. "Je savais qu'il avait de la valeur mais j'avais pas de précisions, c'était l'occasion", raconte Dominique Martin, l'heureux propriétaire. "Je suis collectionneur de toutes sortes d'objets".

"De Baecque & Associés" avait spécialement donné rendez-vous aux Puydômois ce mercredi dans un hôtel en périphérie de Clermont-Ferrand. Implantée à Paris et à Lyon, la maison de ventes aux enchères s'est lancée dans un tour de France de l'expertise. Chaque saison, les commissaires-priseurs se rendent en région, dans des espaces accessibles et adaptés, et reçoivent gracieusement et en toute confidentialité pour des expertises.

Pour le rendez-vous puydômois, Maître Jean-Marie Sarrau a passé la journée à faire des estimations gratuites et confidentielles de mobilier, objets d'art, tableaux, sculptures et autres bijoux.

"On fait ça deux fois par an, on va dans plusieurs villes pour se faire connaitre et pour essayer de récupérer des objets à vendre. Parfois les gens ne savent pas que certains objets ont de la valeur", constate-t-il.

Dominique Martin en a profité pour montrer sur son téléphone, des objets qu'il n'a pas apporté. Le commissaire priseur les analyse à vue d’œil. "Là c'est une table de Roger Carpon". Deception de Dominique, elle ne vaut pas grand chose. "Entre 50 et 80 euros maximum".

De précieux conseils également concernant une succession, un partage, un inventaire pour assurance ou la gestion d'une collection d'art.

Le Tour de France de la maison De Baecque & Associés a fait étape dans le Puy-de-Dôme © Radio France - Tristan Barraux

Depuis sa création en 2008, De Baecque & Associés compte plus de 500 vacations et a adjugé plus de 70 000 lots allant du design au mobilier du XVIIIe siècle, en passant par la peinture moderne et contemporaine, les vins et spiritueux, les costumes, les livres anciens et modernes, les bijoux, les décorations et les armes.