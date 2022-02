Puy-de-Dôme : Vulcania a 20 ans ce dimanche

On n'a pas tous les jours 20 ans. Vulcania, le parc dédié au volcanisme, fête son anniversaire ce dimanche. Inauguré le 20/02/2002, il voit le jour après cinq ans de travaux et de contestation de la part de militants écologistes. 20 ans plus tard, il aura accueilli près de sept millions de visiteurs.

Vulcania, le bébé de VGE

Ce 20 février 2002, il fait un froid glacial. Valéry Giscard d'Estaing a enfilé une parka rouge pour se protéger du froid. Le président de la Région joue les animateurs devant 1200 collégiens invités à inaugurer le site.

"Viva Vulcania !" lance-t-il aux enfants qui reprennent le slogan en chœur. "Et maintenant, vous commencez la visite du centre de la terre" poursuit VGE.

VGE le 20 / 02 / 2002 © Maxppp - David Becus

Ce parc, c'est son bébé, il l'a voulu, et défendu contre vents et marées. Il représente un formidable outil de promotion de l'Auvergne : "Pour la première fois, on parle de l'Auvergne un peu partout, en France, et dans le monde !". Et VGE se réjouit que la chaîne américaine CNN ait consacré un reportage à Vulcania.

Apprendre en s'amusant

Les débuts du parc sont difficiles. Dans un premier temps, c'est un site scientifique très pointu. Au fil du temps, il va devenir plus ludique grâce à des animations et à des attractions destinées notamment aux enfants. "Apprendre en s'amusant !" sera le nouveau le mot d'ordre.

Apprendre en s'amusant, l'objectif de Vulcania © Radio France - Jean François Pujante

"Le parc s'est réinventé pour s'adresser au plus grand nombre, tout en gardant son sérieux" explique Frédéric Goullet, directeur commercial, marketing et communication de Vulcania.

Namazu, le roller coaster de Vulcania © Radio France - Yann Méraki

Vulcania, fermé en hiver, rouvrira le 30 mars cette année, après une saison raccourcie l'an passé pour cause de Covid. Des festivités sont prévues, notamment 12 nocturnes programmées en juillet et en août.

En revanche, pas de planétarium. Un incendie l'a endommagé le 10 février dernier et l'heure est aujourd'hui aux expertises. Son ouverture est prévue au plus tôt en 2023. Les équipes sont déçues car le plus grand planétarium de France devait être un temps fort en cette année anniversaire.