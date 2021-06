Puy-de-Dôme : Vulcania ouvre ses portes et propose une nouvelle thématique autour des séismes

L'été 2020 a sauvé une saison tronquée par la Covid-19 l'an dernier avec malgré tout 148.000 entrées enregistrées sur le parc européen du volcanisme ce qui équivaut tout de même à une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaire annuel.

La saison 2021 devait démarrer le 31 mars, mais la pandémie est repassée par là. Vulcania a donc ouvert ce mercredi 16 juin avec deux mois et demi de retard jusqu'au 7 novembre. Son directeur Grégory Mouilleseaux se veut malgré tout rassurant : "C'est dur économiquement, c'est dur aussi pour les saisonniers qui ont moins de travail mais nous sommes confiants car les réservations repartent à un niveau encore au-dessus de l'été dernier, ça veut dire qu'on a bon espoir de faire mieux qu'en 2020, même si on ne rattrapera évidemment pas le niveau de 2019."

L'accueil au sein du parc se fait toujours avec des restrictions sanitaires dont les jauges, pour limiter le nombres de personnes dans les salles de spectacle, mais le pass sanitaire n'est pas nécessaire. Les 57 hectares de superficie du parc Vulcania et la gestion des flux sont une garantie suffisante selon la direction pour qu'il n'y ait pas de contaminations. L'an dernier, aucun cas de Covid, ni aucun cluster n'ont été détectés.

Namazu la nouvelle attraction a couté 16 millions d'euros © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Deux nouveautés en 2021

La pandémie n'a pas ralenti le rythme des investissements lissés sur plusieurs années, en attendant la création sur le site du plus grand planétarium de France l'an prochain, Vulcania propose cette année à ses visiteurs d’en savoir plus sur les phénomènes naturels terrestres : les séismes.

L’outil utilisé pour aborder cette thématique est un coaster, c'est-à-dire un parcours de montagne russe sur 600 mètres de long à bord d'un véhicule tout terrain qui travers une zone sismique. Sensation garantie. Namazu sera mis en service début juillet. L'autre nouveauté, c'est un film sur la neige au titre éponyme. La neige est un spectacle attendu chaque année mais rendu incertain par le changement climatique. Le film "Neige", proposé en exclusivité à Vulcania, aide à comprendre comment se forme la neige et son impact crucial sur la flore, la faune et les activités humaines.

Les nocturnes estivales

Autre nouveauté, "La place des Volcans", un lieu de vie extérieur pour se détendre et déjeuner en toute tranquillité avec des produits locaux composés de burgers de salades et de boisson à emporter. Les spectacles seront à l’honneur à Vulcania pendant l’été : du 5 juillet au 27 août avec Expériences c’est Show !, les Défis des sciences (Mission Volcans et Mission Espace) et le spectacle Yapadrisk et la flamme des volcans qui fera faire un bond dans le passé aux visiteurs, pour découvrir l’histoire des volcans auvergnats et leur perception par les hommes au fil du temps.

Les nocturnes de Vulcania, 10 soirées exceptionnelles, embraseront cette année le parc les 14, 21, 27, 28 juillet et les 3, 4, 10, 11, 18 et 25 août. En plus du spectacle Yapadrisk et la flamme des volcans, les visiteurs pourront observer les rapaces. Enfin, le spectacle Dragon Time clôturera la soirée avec une performance pyrotechnique.