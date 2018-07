Saint-Ours-les-Roches, France

Déjà 110 000 personnes ont visité le parc depuis son ouverture le 21 mars. Pour les vacances de juillet et août l'équipe met les bouchées doubles pour accueillir les estivants qui retrouveront toutes les animations et attractions habituelles avec quelques nouveautés comme un film sur l'histoire de l'ouragan Lucy et des expos sur les séismes et la nature grand format avec Ushuaïa TV.

L'an dernier Vulcania a accueilli 335 000 visiteurs. © Radio France - Claudie Hamon

Cinquième parc le plus connu de France, Vulcania peut encore accueillir de nombreux visiteurs, et la toute récente inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO va certainement contribuer à sa notoriété internationale. Pour l'instant, Vulcania accueille 7% de visiteurs étrangers.

Un chèque de 9 974 euros pour le Parc Naturel des Volcans d'Auvergne. © Radio France - Claudie Hamon

Situé en plein coeur du parc naturel des volcans d'Auvergne, Vulcania a décidé cette année de participer au financement de l'entretien des sentiers. Des aménagements qui coûtent environ 9 500 euros chaque année. Vulcania a remis ce jeudi un chèque de 9 974 euros qui représente la moitié de la billetterie du 23 et 24 juin dernier.

Et cette année, il sera plus facile de se diriger sur le parc grâce à l'application Vulcania à télécharger gratuitement sur son smartphone. L'application vous permettra non seulement de vous orienter sur le parc mais aussi de programmer votre visite. N'oubliez pas les huit nocturnes de la saison à vivre jusqu'au 22 août. Tous les renseignements sur le site de Vulcania. Le parc est ouvert jusqu'au 4 novembre.