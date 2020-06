Puy du Fou : démarrage en douceur, et sous la pluie

Le parc du Puy du Fou a enfin rouvert ses portes, ce jeudi. Une reprise attendue par les visiteurs évidemment, mais aussi par les hébergeurs du secteur. Il sont un bon indicateur de la saison à venir. Et il y en a beaucoup, aux Epesses et aux alentours, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, Airbnb, à fonctionner essentiellement grâce au parc d'attractions. Sur l'ensemble de la communauté de communes du pays des Herbiers, il y a 6.000 lits d'hôtellerie pour 30 000 hab. Pour Airbnb, difficile de savoir, même si le chiffre du millier de lits circule.

Beaucoup de retard

Ces professionnels attendaient donc la réouverture avec impatience. Seulement voilà : le parc ouvre habituellement aux vacances d'avril, la cinéscénie (le spectacle nocturne) début juin. Le démarrage tardif de cette année aura des conséquences. C’est ce que dit Olivia, de l'hôtel des Bois Verts, aux Herbiers : « on est sur une saison sinistrée. Aux Herbiers, le Puy du Fou fait travailler énormément d’hôtels et des restaurants, mais ce n’est pas une bonne année ».

Même constat pour les gîtes et chambres d'hôtes. Ghislaine propriétaire du logis des Grand Moulins, aux Epesses, se dit pénalisée surtout par le retard de la cinéscénie : « les gens venant quand même d’assez loin, pour certains, ne veulent venir que s’ils peuvent voir et le grand parc, et la cinéscénie. Tant que la cinéscénie n’a pas démarré, ce sera le 24 juillet, j’ai encore des annulations ».

C'est donc la prudence, qui est de mise. Pour les responsables des hébergements, beaucoup de personnes hésitent encore à venir au Puy du Fou cette année.