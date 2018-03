Le parc du Puy du Fou propose une nouvelle création pour sa saison 2018 : le Mystère de la Pérouse. A une semaine de la réouverture du parc, le chantier est toujours en cours. Mais les dirigeants assurent que tout sera bouclé en temps et en heure.

Le Puy du Fou, Les Epesses, France

Pour sa saison 2018, le parc vendéen propose deux nouveautés : un restaurant-cabaret "Le café de la Madelon" et un nouveau spectacle "Le mystère de la Pérouse". Ce dernier aura demandé 5 années de préparation, entre l'écriture de l'histoire et la réalisation de l'équipement. Il s'agit de faire revivre aux spectateurs l'expédition de Monsieur de la Pérouse à bord de la Boussole, de son départ de Brest jusqu'à son naufrage.

Le visiteur embarque donc à d'un galion avant de rejoindre la haute-mer. Mais évidemment, il a fallu reproduire un effet de tangage. Les dirigeants du parc ont fait appel aux industries aéronautique et automobile, seules capables de construire des machines assez robustes et puissantes pour faire bouger des tonnes de décor pendant des journées entières. Une première visite de presse était organisée ce jeudi, et le résultat est plutôt concluant...

La visite du Mystère de la Pérouse, encore en chantier Copier

Le chantier se poursuit jusqu'à la veile de l'ouverture au public © Radio France - Emmanuel Sérazin

200 ouvriers se relianet 24h/24 pour boucler le chantier dans les temps © Radio France - Emmanuel Sérazin

Par les hublots, on peut apercevoir les icebergs de l'Alaska © Radio France - Emmanuel Sérazin

En plus des comédiens, des "animatronics" seront intégrés au décor © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le parc rouvrira ses portes le samedi 7 avril, début des vacances de Pâques pour la zone B. Et il est déjà assuré de battre son record de fréquentation en 2018, car la saison est rallongée jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint (4 novembre), soit 20 jours d'exploitation supplémentaires.