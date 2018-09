Le Puy du Fou, Les Epesses, France

Alors que la saison 2018 s'achèvera à la fin des vacances de la Toussaint, le Puy du Fou met déjà en vente les billets pour l'année prochaine. Pour le grand public, la vente débute à 9h pile ce lundi matin pour la Cinéscénie et la visite du Grand Parc. Le site de réservation propose une nouveauté cette année : lorsqu'il y aura trop de visiteurs connectés en même temps, une page s'ouvrira pour indiquer aux internautes leur place dans la file d'attente. Il faut laisser cette page ouverte, et lorsque le site sera moins sollicité, elle se rechargera automatiquement pour vous permettre de finaliser votre réservation.

Des chiffres vertigineux

Le Grand Parc a communiqué les chiffres de l'an dernier, et ils donnent le vertige. Les 13 000 billets de la première Cinéscénie (début juin) ont été vendus en... une minute ! Sur la première journée, le site de réservation a enregistré 40 000 connexions et 100 000 billets vendus, tandis que le standard a reçu 3 500 appels. En une semaine, le parc écoule 250 000 billets et 14 000 séjours dans les hôtels de la Cité Nocturne.

A minuit pour les professionnels

Si le grand public doit attendre 9h ce lundi matin, les professionnels (voyagistes, autocaristes, etc) peuvent envoyer leurs demandes de réservations pour les groupes à partir de minuit dimanche soir. Ensuite, le parc vendéen applique la règle du "premier arrivé, premier servi" en traitant les mails par ordre d'arrivée. Toutes les demandes adressées avant minuit seront ignorées.

Pour cette saison 2018, le Puy du Fou va encore battre son record de fréquentation, et pour cause, la saison est rallongée pour la première fois jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Le parc vendéen devrait atteindre la barre des 2 300 000 visiteurs, ce qui en fait le deuxième parc le plus fréquenté de France.