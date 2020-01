Un "Puy du Fou" normand pour célébrer le Débarquement

Le Débarquement en Normandie mérite bien sa Cinéscénie. Lors de ses vœux à la presse, le président de Région Hervé Morin a annoncé un projet de spectacle grandiose autour des plages du Débarquement, réalisé par un metteur en scène de renom. Et pourquoi pas étranger pour attirer les Américains.

Normandie, France

Les plages du Débarquement en Normandie attirent chaque année cinq millions de visiteurs, dont beaucoup d'étrangers. Et Hervé Morin aimerait faire rester un peu plus ces touristes dans la région.

C'est lors des cérémonies du 6 juin 2019, qui célébraient le 75ème anniversaire du Débarquement, que le président de Région a eu l'idée d'un spectacle exceptionnel, sur le modèle de la Cinéscénie du Puy du Fou. Les commémorations traditionnelles ne lui suffisaient plus : "Il nous manquait un événement qui permettait chaque année de retenir une journée ou deux de plus ces visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages du Débarquement".

Hervé Morin évoque un spectacle grandiose, qui fera appel aux technologies les plus modernes et qui sera projeté chaque année à la belle saison à proximité d'une des plages du Débarquement. Ce sera donc entre Caen et le sud Manche mais le lieu n'a pas encore été décidé (ou dévoilé).

Le spectacle pourrait être mis en scène par un réalisateur anglo-saxon

Le projet est encore confidentiel. "Un très grand metteur en scène" a été approché mais Hervé Morin refuse d'en dire davantage. Il pourrait s'agir d'un étranger : "Cela a du sens de penser à un grand réalisateur anglo-saxon puisque _Américains et Canadiens ont laissé beaucoup d'eux sur les plages du Débarquement_".

L'investissement est estimé à 100 millions d'euros. C'est une société privée qui porte le projet. Hervé Morin a un rêve : voir ce Puy du Fou à la sauce normande (même s'il n'aime pas l'expression) prêt pour le 80ème anniversaire du Débarquement en 2024.