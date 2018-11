Puy du Fou : nouveau record de fréquentation en 2018, et nouvelle création en 2019

Les dirigeants du Puy du Fou ont annoncé ce jeudi un nouveau record de fréquentation pour la saison 2018, avec 2 301 000 visiteurs. Et pour en attirer davantage en 2019, le parc proposera une nouvelle création : le Premier Royaume.

Le Puy du Fou, Les Epesses, France

Ce record de fréquentation pour 2018 n'est pas une surprise, il est la conséquence mécanique du rallongement de la saison jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. En octobre, le parc a accueilli plus de 120 000 visiteurs, permettant d'établir un nouveau record en franchissant la barre des 2 300 000 spectateurs sur une saison. Pour faire mieux en 2019, le Puy du Fou proposera un nouveau spectacle dès avril prochain : le Premier Royaume, retraçant le destin de Clovis, le Roi des Francs.

Des séjours plus longs

Pour la première fois, le parc vendéen passe un cap symbolique : plus d'un visiteur sur deux (52%) reste au moins 2 jours sur place, ce qui fait dire à Nicolas de Villiers que "le Puy du Fou est désormais une destination touristique à part entière". Le nombre de billets pour 2 ou 3 jours progresse de 7% et 15%. Et les premiers à en profiter sont les hôtels de la Cité Nocturne, ils affichent un taux d'occupation de 87%, un autre record !

Classé 3ème parc du monde par les internautes

Cette année encore, le parc vendéen a reçu deux distinctions internationales pour sa dernière création, Le Mystère de la Pérouse. Un premier prix a été décerné en Italie par les fans de parcs à thèmes, le second à Amsterdam par les patrons des grands parcs européens. Mais les dirigeants ont une autre source de fierté : le classement établi par les internautes sur le site de référence du tourisme mondial, Tripadvisor. Le Puy du Fou est classé comme premier parc français, premier parc européen, et mieux encore, les internautes l'ont désigné 3ème meilleur parc du monde. A titre de comparaison, Disneyland Paris n'arrive qu'en... 10ème position.

Le destin de Clovis pour 2019

Pour maintenir cette attractivité, les dirigeants du parc annoncent une nouvelle création pour la saison 2019 : le Premier Royaume. Il racontera le destin de Clovis, le Roi des Francs.

L'entrée de la prochaine création du Puy du Fou - Puy du Fou

Le Premier Royaume sera un spectacle immersif, sur le même principe que Les Amoureux de Verdun ou Le Mystère de la Pérouse. En 20 minutes, le spectateur va déambuler dans un bâtiment de 2 200m², en traversant pas moins de 14 décors. Et bien sûr, les créateurs promettent de nouveaux effets spéciaux inventés par les équipes du parc.

Le public traversera notamment l'armurerie royale en pleine effervescence - Puy du Fou

Pas de Grand Noël, mais un CD

Les dirigeants du parc ont confirmé la stratégie adoptée pour la première fois en 2018. La saison sera désormais rallongée jusqu'aux vacances de la Toussaint, car c'est une période "où il fait trop froid pour aller à la plage, et trop chaud pour aller au ski, le parc est donc une destination familiale idéale", explique Nicolas de Villiers. Ce rallongement de la saison entraîne de fait la suppression du Grand Noël du Puy du Fou. "Nous préférons ouvrir l'intégralité du parc en automne, quand les arbres ont encore leurs feuilles, plutôt que d'ouvrir partiellement à Noël avec une nature en sommeil".

Mais que les fans se consolent, ils pourront tout de même s'offrir un peu de Puy du Fou pour les fêtes de fin d'année. La société Warner Music a sollicité le Grand Parc pour la réalisation d'un CD regroupant 21 musiques tirées des spectacles. Il sortira le 7 décembre. Ca sent bon le cadeau de Noël.