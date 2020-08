Puy-du-Fou : la Cinéscénie revient à une jauge de 5000 spectateurs

Le préfet n'accorde pas de dérogation pour augmenter le nombre de spectateurs de la Cinéscénie les 21 et 22 août

Le préfet de Vendée a refusé mardi de délivrer une nouvelle dérogation au parc du Puy-du-Fou qui souhaitait augmenter le nombre de spectateurs pour la Cinescénie du vendredi 21 et du samedi 22 août. Les dirigeants du parc avaient obtenu l'autorisation de porter la jauge à 9000 spectateurs pour le spectacle du samedi 15, ils ne seront donc que 5000 au maximum le week-end prochain. Cette dérogation a fait naître une polémique et a suscité l'incompréhension et la colère d'une partie du monde de la culture lourdement pénalisé par la crise sanitaire du Covid-19.

Le préfet Benoit Brocart a pris cette décision au regard de la détérioration de la situation sanitaire en Vendée.