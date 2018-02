Les dirigeants du Puy du Fou ont dévoilé ce jeudi les nouveautés de la saison 2018. En plus d'un nouveau spectacle et de l'ouverture d'un restaurant-cabaret, le parc rallonge sa saison jusqu'à la Toussaint. Et il continue d'enchaîner les records.

Le Puy du Fou, Les Epesses, France

Le soleil brillait ce jeudi sur le Manoir de Charette, où se tenait la traditionnelle conférence de presse de lancement de la saison. Le temps était à l'image du moral des dirigeants du parc vendéen : au beau fixe ! L'année 2017 restera marquée par un record de fréquentation avec 2 260 000 visiteurs accueillis. Ce record sera forcément battu en 2018, puisque le parc ouvrira comme d'habitude à Pâques (le 7 avril), mais au lieu de fermer fin septembre, il jouera les prolongations jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint (le 4 novembre). Soit 22 jours d'exploitation supplémentaires.

Après la tribune tournante, le décor qui bascule

Deux ans après le lancement du Dernier Panache avec sa tribune de 2 400 places tournant à 360°, le parc vendéen innove encore avec sa dernière création : le Mystère de la Pérouse.

Sur le principe des Amoureux de Verdun, le spectateur suit un parcours en immersion pendant une vingtaine de minutes. Partant d'un relais de chasse, il va embarquer sur le navire de Jean-François de la Pérouse, passant de la moiteur de l'île de Pâques au froid glacial de l'Alaska. Pour simuler la haute-mer, le parc promet une sensation de tangage encore jamais vue. En réalité, le sol ne bouge pas : c'est tout le décor, galion compris, qui bascule jusqu'au chavirage final. Le Puy du Fou a fait appel à des entreprises de l'automobile et de l'aéronautique, seules capables de créer une mécanique fiable pour faire bouger des tonnes de décors 10h par jour, en toute sécurité. Le Mystère de la Pérouse représente un investissement de 10 millions d'euros, et la création de 35 emplois.

Un restaurant-cabaret de 700 couverts

L'autre grande nouveauté s'appelle le Café de Madelon. Il s'agit de l'ancien restaurant situé au coeur du parc (la Halle Renaissance), entièrement réaménagé des cuisines à la salle. Le Café de Madelon peut accueillir 700 convives, et propose 4 services par jour (2 le midi, 2 le soir). En une heure et pour 26€, le public aura droit à un repas-spectacle, dans lequel les serveurs dansent et chantent.

13 000 places vendues... en une minute !

L'an dernier, le parc a battu son record de fréquentation annuel en attirant 2 260 000 visiteurs. En décembre, le spectacle de Noël a attiré plus de 100 000 visiteurs en 10 jours, un autre record. Et la saison 2018 s'annonce encore meilleure si l'on en croit le train d'enfer sur lequel ont démarré les réservations. Elles ont été ouvertes en octobre, un lundi soir à minuit. En une minute, les 13 000 places de la première cinéscénie (2 juin) étaient toutes vendues, et en 24h, le parc avait déjà écoulé 80 000 billets... un autre record !