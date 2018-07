Le Puy-en-Velay, France

Chaque année entre 20 à 25 mille randonneurs partent du Puy-en-Velay en Haute-Loire pour emprunter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des Français mais pas que, on compte 62 nationalités, beaucoup d'Allemands, d'Hollandais mais aussi des Québécois et ces dernières années des Australiens et des Coréens.

Fréquentation stable depuis trois ans

La saison débute en avril et dure jusqu'en octobre. Pour l'instant la fréquentation n'a pas été bonne au printemps à cause de la météo et de la grève SNCF, mais on assiste à un rebond depuis quelques jours. Et n'allez pas croire que faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est devenu ringard, bien au contraire ce sentier et de plus en plus emprunté ces derniers années explique Jean-Paul Grimaud directeur de l'Office de Tourisme Puy-en-Velay "on aassisté à une augmentation des randonneurs sur plusieurs années, 10 à 15% et depuis trois ans les chiffres se stabilisent " explique-t-il.

De nouveau sentier au départ de-Cluny et Lyon

La ville du Puy qui ne veut plus juste être une ville de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. "De nouveaux chemins ont été créés entre Cluny en Saône-et-Loire et le Puy-en-Velay mais aussi entre Lyon et le Puy-en-Velay ". L’objectif est de faire du Puy : "une ville étape et non plus juste une ville d’arrivée ce qui sera on l’espère favorable à la hausse de la fréquentation touristique ".

Pour réaliser ces nouveaux chemins entre Cluny en Saône-et-Loire et le Puy-en-Velay, il y a 320 kilomètres, comptez entre 15 et 20 jours de marche. Et pour l'itinéraire depuis Lyon ,190 kilomètres, à faire en 10 jours.