La station de Puyvalador lance enfin sa saison !

Puyvalador ouvre enfin ses portes et lance sa saison hivernale ! Grâce à la baisse des températures, la petite station du Capcir peut mettre à disposition des skieurs une piste verte et une piste de luge, dès ce samedi.

C'est un "ouf" de soulagement pour toute l'équipe de la station de Puyvalador-Rieutort. La petite station du Capcir ouvre enfin ses portes ! Grâce la baisse des températures nocturnes, cette semaine, les canons à neige ont pu être mis à contribution pour enneiger le bas de la station. Bilan : une piste verte et une piste de luge fin prêtes pour accueillir les amateurs de glisse. Ouverture prévue ce samedi 7 janvier à 9h !

Et il était temps : l'ouverture est certes partielle, mais elle est vitale. "On va pas se le cacher, on a raté les vacances de Noël, concède le nouveau directeur de la station, Vincent Daniel. C'est un manque à gagner de 20 à 25% de notre chiffre d'affaires, qu'on aura du mal à rattraper". Mais il reste positif : "Ouvrir, c'est capital pour l'économie de la montagne. D'abord pour nos partenaires en stations - restaurateurs, loueur de matériel, hébergeurs - qui attendent impatiemment un début d'activité mais aussi pour nos saisonniers. Nous arrivons à maintenir 30% de l'emploi direct à la régie, mais 70% des saisonniers attendent toujours d'être embauchés."

"Un euro dépensé en station, c'est sept euros qui vont à l'économie de la montagne" - Vincent Daniel, directeur de la station.

Les vacances de février en ligne de mire

Ouvrir aussi pour préparer le terrain pour les vacances de février. Elles vont arriver très rapidement : le 4 février pour la zone C, celle de Perpignan. Tout est prêt pour accueillir les habitants du Capcir, du Roussillon et au-delà, la clientèle bordelaise avec qui, traditionnellement, Puyvalador travaille bien. Ne manque plus, comme pour toutes les stations des Neiges catalanes, que l'arrivée de la neige, la vraie.

Certaines prévisions nous annoncent des chutes de neige pour le milieu de semaine prochaine, espérons qu'elles seront conséquentes - Vincent Daniel, directeur de la station.

En attendant, à Puyvalador, on espère de nouvelles nuits froides pour ouvrir une piste supplémentaire, la piste "baby". L'idée, c'est ensuite d'ouvrir, progressivement, l'ensemble de la station. Et de faire bénéficier les skieurs de la baisse du prix du forfait journée cette saison : 26 euros au lieu de 29,50 euros l'an passé.