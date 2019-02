Vacances d'hiver : difficile de rivaliser avec les Alpes

Occitanie, France

Difficile de concurrencer les Alpes. Les vacances d'hiver commencent samedi 9 février, les stations de sport d'hiver pyrénéennes comptent attirer un maximum de touristes pendant un mois.

Calendrier des vacances en France - Capture d'écran site du gouvernement

Les Pyrénées attirent plus de monde l'été

Avec l'arrivée de la neige tardive, les réservations en baisse, même dans les Alpes, les stations espèrent se refaire grâce aux vacances d'hiver. Mais le peu de gens qui partent faire du ski (moins d'une personne sur dix), se dirigent majoritairement vers les Alpes. "Il y a un vrai travail à faire pour rendre les Pyrénées plus attractives l'hiver, constate Jean Pinard, le directeur général du Comité régional du tourisme (CRT) en Occitanie. La part de marché des Pyrénées en France sur le ski est de 9 %. Les investisseurs sont plus frileux."

Le directeur du CRT regrette le peu de volonté de la part des voyagistes qui proposent plus facilement des vacances dans les Alpes. Mais aussi le manque d'offres ferroviaires pour se rendre au pied des stations. La ligne Montréjeau - Luchon (Haute-Garonne) est fermée depuis 2014. Tous ces éléments découragent les investisseurs d'après le CRT d'Occitanie.

"La contrepartie, c'est que l'été, on a un massif qui se prête plus facilement à la randonnée, dans un environnement plus préservé que celui des Alpes", affirme Jean Pinard. Ou comment voir le verre à moitié plein.