Pyrénées - Avant un week-end de soleil les secouristes appellent à la prudence les randonneurs

Plus de 25 degrés même en altitude, un soleil brillant après plusieurs jours maussades, et puis le Tour de France n'est plus là : les conditions sont optimales pour une ruée vers les sentiers de randonnée ce week-end dans les Pyrénées. Du plaisir, d'accord, mais de manière responsable et réfléchie, voilà ce que demandent les secouristes de haute montagne des Hautes-Pyrénées, le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) est basé à Pierrefitte-Nestalas, dirigé par le commandant Jean-Marc Bougy.

On ne peut pas blâmer les gens qui viennent de la ville pour souffler, ils ont des étoiles dans les yeux en arrivant. Mais avec des étoiles dans les yeux, les accidents ça n'arrive qu'aux autres. Et ça ce n'est pas vrai.

La preuve, le week-end dernier deux randonneurs sont morts dans les Pyrénées, après des chutes. Sans aller jusqu'au drame, un expédition mal préparée peut compliquer la tâche des secouristes et donc mettre en danger les promeneurs, un danger évitable si on suit les conseils du commandant.

Être préparé physiquement Donner son itinéraire à quelqu'un "de la vallée", ne pas en changer Avoir du bon matériel : chaussures, sac à dos, couverture de survie, à manger et à boire Se renseigner sur l'itinéraire auprès de professionnels

Chaque année, les secours en montagne des Hautes-Pyrénées (PGHM et CRS, qui alternent une semaine sur deux) effectuent près de 550 interventions en moyenne.