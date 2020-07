L'épidémie de coronavirus fait découvrir la montagne à de nombreux vacanciers. Dans les Pyrénées, les gendarmes de haute montagne (PGHM) secourent de plus en plus de randonneurs qui ont manqué de prudence et d'équipements.

Pyrénées : de plus en plus de novices de la montagne secourus pendant les vacances

Faute de partir à l'étranger avec l'épidémie de Covid-19, de nombreux vacanciers restent en France cet été. Les Pyrénées sont très fréquentées en ce mois de juillet. La montagne voit alors arriver de nombreux novices des randonnées qui manquent parfois de prudence. Les gendarmes de haute montagne rappellent les règles essentielles.

Des vacanciers coincés près des chemins de randonnée

Depuis lundi, les secouristes de la CRS Pyrénées de Lannemezan sont intervenus une douzaine de fois en montagne. Bien souvent, ils interviennent auprès de randonneurs non expérimentés explique le capitaine Julien Passeron qui commande la CRS : " Il s'agissait de personnes bloquées secteur Cap-de-Long ou au dessus de Saint-Lary dans des pentes herbeuses qui se situaient à proximité de chemins de randonnée, pas dans des endroits forcément extrêmes donc ça peut laisser à penser qu'on a peut-être une nouvelle population qui arrive en montagne".

ÉCOUTEZ - Le capitaine Julien Passeron, commandant de la CRS Pyrénées de Lannemezan Copier

Des trailers trop imprudents

De plus en plus de trailers sont également secourus en montagne note le commandant de la CRS Pyrénées de Lannemezan : "On a de plus en plus d'interventions sur ces sportifs qui soit se perdent soit font des chutes qui peuvent être vite dramatiques". Le trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel comme la montagne.

ÉCOUTEZ - Le capitaine Julien Passeron, commandant de la CRS Pyrénées de Lannemezan Copier

Encore cette semaine, un traileur a été secouru dans les Hautes-Pyrénées raconte le capitaine Julien Passeron : "On est allé à la recherche d'un homme égaré en montagne, l'an dernier on a quand même eu trois décès de personnes en entraînement pour des trails". Le capitaine donne des conseils à ces sportifs amateurs de sensations fortes : " Il faut éviter les zones à risque qui passent au dessus de barres rocheuses, éviter les passages où il y a encore de la neige parce que les chaussures de trail ne sont pas du tout adaptées à ce type de terrain. Et surtout, avoir conscience qu'on est peut-être en forme mais qu'en montagne il faut faire d'autant plus attention".

Les règles à respecter

Des conseils aussi à l'attention de l'ensemble des randonneurs. Préparez votre itinéraire avant le départ et munissez-vous d'une carte papier, votre téléphone ne suffit pas. Partez bien équipés : chaussures de randonnée (qui remontent sur les chevilles), bâtons (pour réduire votre effort musculaire si vous débutez), vêtements pour le froid la pluie et le vent. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et votre crème solaire, les coups de soleil arrivent très vite en montagne.

Dernière recommandation, respectez la montagne ! Les CRS retrouvent beaucoup de déchets l'été en montagne et notamment des masques de protection.