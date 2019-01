Pyrénées : de plus en plus de pistes ouvertes grâce à la neige et surtout au froid

La neige est enfin tombée au-dessus de Luchon et en Ariège. On est encore loin de l'hiver idéal, mais les derniers flocons et le froid permettent à certaines stations d'ouvrir enfin leurs pistes.

Bagnères-de-Luchon, France

Il est tombé ces dernières jours 30 cm près du lac du Portillon. Même chose dans le Couserans. La neige commence enfin à arriver dans les Pyrénées, et même si c'est encore timide, les responsables des stations de ski retrouvent le sourire. Jusqu'ici à peine la moitié des stations des Pyrénées étaient ouvertes. Il y en aura un peu plus ce week-end.

A Luchon Superbargnères notamment, c'est la délivrance. Il est tombé 20 cm de neige au sommet, et la station va enfin pouvoir accueillir ses premiers skieurs. Les 2 pistes les plus prisées ouvrent ce samedi, grâce à la neige mais surtout grâce aux 180 canons, qui sont enfin sollicités à plein régime avec la baisse des températures. Une ouverture partielle est programmée aussi au Mourtis ce week-end.

- 19 au Pic du Midi

La situation est de plus en plus propice également à Ax-3-domaines, en Ariège. On mesure désormais 60 cm au sommet de la station, et 15 des 37 pistes sont ouvertes. C'est l'une des stations les mieux loties, avec Peyragudes et ses 19 pistes accessibles sur 49. Les skieurs commencent à trouver de quoi faire aussi à Piau-Engaly ou encore à Cauterets. Le froid permet là-encore aux canons de tourner.

Mais le revers de la médaille, si vous envisagez d'aller au ski ce week-end, c'est qu'il faut le bonnet et votre anorak le plus chaud. Le thermomètre est descendu très bas ces dernières 48h. Météo France a enregistré des - 10 à 1500 m et jusqu'à - 19 au Pic du Midi.