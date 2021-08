Les touristes viennent toujours plus nombreux arpenter les sentiers des Pyrénées. Mais ils ne sont pas toujours au courant des consignes de sécurité et certains ont des comportements qui peuvent perturber la faune.

Pyrénées : de plus en plus de touristes néophytes

"La montagne, ça vous gagne", disait une publicité des années 90. Trente ans plus tard, le slogan résonne d'autant plus : fatigués par les confinements et le covid, les touristes sont de plus en plus nombreux à aller chercher un bol d'air pur dans les hauteurs, et notamment dans les Pyrénées.

Un petit "livret du randonneur" distribué à 5.000 exemplaires

Problème : certains sont des néophytes et ne connaissent pas les règles de prudence. "L’an dernier, nous avons imprimé un fascicule à destination des vacanciers, que nous avons réimprimé à 5.000 exemplaires pour cet été", explique Jean-Claude Emlinger, président de la Fédération de randonnée en Ariège. "L’été précédent, nous avions enregistré 25% de randonneurs en plus, ça nous frappe un peu moins cette année mais nous avons encore vu des gens qui viennent mal équipés, ou qui partent juste avant l’orage…", raconte-t-il. Ce sont des randonneurs souvent trop confiants face à la difficulté des parcours." Ce fascicule, qui donne des conseils sur l'équipement, sur la météo, sur que faire si on voit un patou, un ours ou une tique, avec les numéros d'urgence, etc., est distribué dans les hôtels, les hébergeurs hôteliers, au PGHM et des magasins de sports. "Informer fait partie de notre responsabilité", insiste Jean-Claude Emlinger.

Au lac de Soulcem, en Ariège, les randonneurs côtoient des chevaux © Radio France - Clémence Fulleda

Maxime Hadjadj et Jean Claude Emlinger sensibilisent les randonneurs en Ariège © Radio France - Clémence Fulleda

Des drones, des enceintes...

Matthieu Cruège, directeur du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises confirme qu'il y a plus de monde, depuis quelques années, mais "cela s'est accéléré avec le covid". Il dit aussi assister à une "évolution des comportements : avec la démultiplication de l'usage des drones (pour des films ou photos, ndlr) qui effraient les animaux, avec des randonneurs qui ont de la musique quand ils marchent et en bivouac, et enfin, avec des personnes qui se garent sur les routes et peuvent encombrer les villages et les pistes des éleveurs." Il veut donc faire de la pédagogie pour demander à chacun de respecter le calme de la nature, les autres randonneurs et les habitants.

Les amoureux des sentiers incitent aussi les randonneurs à télécharger l'application Suricate, qui permet de signaler des problèmes (un chemin mal indiqué, un arbre sur le chemin etc). Maxime Hadjadj, qui gère notamment cette application en Ariège a déjà eu une soixantaine de remontées. "On fait ensuite passer le message à la communauté de communes, aux mairies etc.".